TVS REGZAは、同社初だというワイヤレスイヤホン「RB-A1S」を2026年5月22日に発売する。

長時間の装着でも疲れにくい設計

耳の軟骨部分を挟んで固定する「イヤーカフ構造」を採用。片耳分のイヤホン本体の重さは約5.6グラムと軽量で、耳穴をふさがずに装着でき、音楽やドラマなどのコンテンツを再生しながら周囲の音も自然に取り込める。

クリップ部にチタンを採用。安定した装着感と、挟み込みの圧力を分散させる「ワイドコンタクト設計」により、長時間装着しても疲れにくいという。

音響面では、大口径11ミリの振動板を内蔵するほか、高推力マグネットと高耐久ボイスコイル、独自のサウンドチューニング技術により、オープンイヤータイプながら迫力のある低音、明瞭なボーカル、伸びやかな高音をバランス良く実現。

スピーカーの角度や音の波形をコントロールした「指向性制御」、逆位相の音で周囲に漏れる音を相殺する「逆位相フィルタリング技術」などを搭載し、音漏れ防止にも配慮している。

映像コンテンツなどで人の会話が聞き取りやすい「クリア音声」、立体的なサウンドを再現する「シネマ」、パワフルなサウンドを楽しめる「ミュージック」、3つのリスニングモードを実装する。

カラーはインディゴ、アイボリー、ローズゴールドの3色。

価格はオープン。