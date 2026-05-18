「阪神０−１広島」（１７日、甲子園球場）

２番手の広島・高太一投手が好救援を見せた。「岡本の勝ちを消さないようにと思って投げた」。僅少差での登板。計り知れない重圧をはね返し、無失点リレーのバトンをつないだ。

１−０の七回１死二塁で出番が回ってきた。代打・嶋村を内角直球で投ゴロに打ち取り、続く高寺は外角直球で見逃し三振に斬った。力強い９球がチームを救った。

４月２６日の対戦で近本に死球を当て、近本は左手首を骨折。それ以来となる甲子園での登板だった。登板を告げるアナウンスが場内に流れると、一部の阪神ファンからブーイングが起こった。

「僕レベルの投手が近本さんに当ててしまい、ああいう結果になってしまった。阪神ファンの気持ちも分かるし、ブーイングも仕方ない。覚悟はしていたというか、受け止めながら投げた」

近本には直後に謝罪しており、関係者を通じて「気にしなくていい。仕方のないこと」とのメッセージも受け取っていた。だから嶋村にも高寺にも逃げることなく懐を突いた。「当てたから内角に投げられないとかでなく、チームのためにできることしないと近本さんにも失礼だと思う。切り替えて投げた」。強い気持ちで腕を振り抜いた。

今季初登板から１３試合連続無失点。勝ちパターンの一角を担う。「信頼度は上がってきている。そうじゃないと、あの場面でコールできない。自信にしてもらいたい」。新井監督の言葉がチーム全体の思いだ。