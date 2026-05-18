スチームクリームにディズニー映画『ふしぎの国のアリス』限定デザイン缶登場。世界観たっぷりでゲットしたくなる可愛さ

スキンケアブランド「STEAMCREAM（スチームクリーム）」は、2026年5月13日から、ディズニー映画『ふしぎの国のアリス』公開75周年を記念した限定デザイン缶2種を数量限定で順次販売しています。

物語の魅力が詰まった限定デザイン

STEAMCREAM（スチームクリーム）は、これひとつで顔・からだ・髪まで全身をうるおすことができる保湿クリーム。タつかない軽やかなテクスチャで、すーっと肌になじむので、季節を問わず頼れる使用感が特徴です。

今回は、『ふしぎの国のアリス』のディズニーアニメーション映画公開から75周年を迎えることを記念し、物語の魅力を詰め込んだデザイン2種が登場しています。

・＜アリス イン ワンダーランド＞ワンダー・フォール

退屈な昼下がり、アリスは大忙しで走っていく白うさぎを追いかけるうち、深い穴に落ちてしまい......という物語を想起させるデザインです。

・＜アリス イン ワンダーランド＞ヤング・オイスター

『ふしぎの国のアリス』に登場する牡蠣の子どもたち、ヤングオイスター。物語では少しかわいそうな運命をたどりますが、そのキュートなビジュアルから根強い人気があります。

それぞれ内容量は75g、外寸は直径69.9ミリ×高さ28.4ミリ。価格は各2398円です。

STEAMCREAM（スチームクリーム）の詳細は、公式サイトから確認できます。

（C）Disney

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部