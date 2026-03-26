佐野航大が偉業! 蘭リーグで唯一の全34試合3060分フル出場! 兄・海舟はブンデスで全34試合3059分…佐野兄弟が欧州で圧巻の鉄人ぶり

佐野航大が偉業! 蘭リーグで唯一の全34試合3060分フル出場! 兄・海舟はブンデスで全34試合3059分…佐野兄弟が欧州で圧巻の鉄人ぶり