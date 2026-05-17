【追加DLC「儒烏風亭らでんがご案内！ ピクセルミュージアム ―箱根探訪編―」】 12月配信予定 価格：770円

ジュピターは、プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch/Steam用ピクチャークロスワードパズル「ピクロス 儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム」の追加DLC「儒烏風亭らでんがご案内！ ピクセルミュージアム ―箱根探訪編―」（以下、箱根探訪編）を12月に配信する。価格は770円。

「箱根探訪編」では、らでん館長が愛する「箱根」をテーマとしたイベント展示を開催。名所や美術品など、箱根の魅力をピクセルパズルで堪能できる。

追加DLC「儒烏風亭らでんがご案内！ ピクセルミュージアム ―箱根探訪編―」

【追加DLC『儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム ―箱根探訪編―』ティザー映像（2026/5）】

対応言語：日本語、英語（音声は日本語のみ）

配信時期：12月（予定）

価格：770円

内容

・箱根に関するピクセルパズル：30問（美術館・企業協力による特別な題材あり）

・館長のおもいでピクセルパズル：3問

・思い出の楽曲 BGM を追加

・全作品分の解説ボイスを新規収録

【協力】

箱根ガラスの森美術館

公益財団法人ポーラ美術振興財団 ポーラ美術館

株式会社小田急箱根

パズル画面

解説画面（イラスト完成）

解説画面

おもいでパズル選択画面

「BitSummit PUNCH」に「ピクロス」シリーズ出展

5月22日から5月24日に京都で開催される「BitSummit PUNCH」に、「ピクロス」シリーズが出展される。

会場では「ピクロス 儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム」のほか、ジュピターおすすめの「ピクロス」シリーズを試遊できる。また、「ピクロス 儒烏風亭らでんがご案内！ピクセルミュージアム」の缶バッジやポストカードの配布も予定されている。最新情報はジュピター公式Xにて公開される。

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