「名探偵津田の理沙ちゃんだ」サツコレMC務める“水ダウ美女”にネット反響「可愛すぎる」「雰囲気違う」【サツコレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/05/17】女優の森山未唯が5月17日、北海道・札幌コンベンションセンターで開催されたファッションイベント「UP-T Presents SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女、シアートップスで素肌透ける
淡いカラーのマーメイドワンピースにシアーシャツを羽織ったスタイリングで登場した森山。フォーリンラブ・バービーとともに「サツコレ」で初めてMCを務めた。
TBS系バラエティ番組「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜22：00〜）の人気企画「名探偵津田」で話題を呼んだ森山に、バービーも「会いたかった！」と笑顔。ネット上でも「名探偵津田の理沙ちゃんだ」「可愛すぎる」「初々しいMCが微笑ましい」「お衣装も似合ってる」「初めてとは思えない司会ぶり」「水ダウの時と雰囲気違う」といった反響が寄せられている。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはバービー、森山が務める。（modelpress編集部）
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【写真】水ダウ「名探偵津田」で話題の美女、シアートップスで素肌透ける
◆森山未唯「サツコレ」初MC務める
淡いカラーのマーメイドワンピースにシアーシャツを羽織ったスタイリングで登場した森山。フォーリンラブ・バービーとともに「サツコレ」で初めてMCを務めた。
◆「UP-T Presents 札幌コレクション2026 SPRING/SUMMER」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。24回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、なごみ、とうあ、希空、長浜広奈、MINAMI、IS:SUE、超ときめき◆宣伝部（※◆はハートマーク）ら140人以上が出演。MCはバービー、森山が務める。（modelpress編集部）
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