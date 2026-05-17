高橋留美子、マガジン漫画を絶賛「恐ろしく美しいイメージを具現化する超絶画力」
マガジンの人気漫画『灰仭巫覡』コミックス第8巻が発売されたことを記念して、『犬夜叉』『うる星やつら』などで知られる漫画家・高橋留美子氏の絶賛コメントが公開された。
【画像】高橋留美子が絶賛した『灰仭巫覡』イラスト＆漫画ページ
作品を読んだ高橋氏は「恐ろしく美しいイメージを具現化する超絶画力、ハラハラする物語、そして青春。凄く面白いです。」と大絶賛している。
週刊少年マガジンで連載中の『灰仭巫覡』は、日本の田舎町に住む少年・仭が、天災と呼ばれていた「夜」により故郷を追われた英国軍人・ガオと出会う。自然に囲まれたのどかな町で、仲間たちと青春を過ごす二人。しかしそんな彼らの下に、再び「夜」が襲うファンタジー作品。
【画像】高橋留美子が絶賛した『灰仭巫覡』イラスト＆漫画ページ
作品を読んだ高橋氏は「恐ろしく美しいイメージを具現化する超絶画力、ハラハラする物語、そして青春。凄く面白いです。」と大絶賛している。
週刊少年マガジンで連載中の『灰仭巫覡』は、日本の田舎町に住む少年・仭が、天災と呼ばれていた「夜」により故郷を追われた英国軍人・ガオと出会う。自然に囲まれたのどかな町で、仲間たちと青春を過ごす二人。しかしそんな彼らの下に、再び「夜」が襲うファンタジー作品。
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