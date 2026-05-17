“筋トレ京本さん”京本大我が撮影の合間に筋トレ！「きょもがついに！」「きょもがジェシー化」「筋トレ中もハンサム」反響続々

【動画】京本大我が隙あらば“筋トレ”に励む！撮影オフショット

日本テレビ系で放送中の日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』公式Instagramでは、京本大我（SixTONES）の撮影の合間のオフショット動画を公開した。

■京本大我が撮影の合間にしていること

同ドラマ公式では、「筋トレ京本さん」のテロップを添えて、1点の動画を公開した。

衣装のジャケットを脱ぎ、ブルーの柄シャツ姿の京本は、「俺に5キロ渡したらこれやっちゃうから、絶対」と語り、5キロの米袋をダンベルのようにして持ちあげていた。

さらに別のシーンでは、イスに座り背を倒して、腕を胸の前でクロス。足を上げて腹筋を鍛えるような動きをを見せた。その表情はどこか余裕が感じられ、日常生活に筋トレを取り入れている様子がうかがえた。

動画内のテロップでは「この動画を見ているみなさんも一緒にやりましょう！！」と呼びかけていた。

テキストでは「告白シーン前の京本さん」と説明し、「実は5kgのお米を持っていました！」と明かした。

この動画にフォロワーからは、「筋トレ大我さんはめろい」「筋トレ中もハンサム」「そんなハンサムな格好で筋トレするなんて」とスーツ姿や持ち前のキャラとのギャップに驚き声が寄せられた。

また、「きょもがジェシー化した」「きょもがついに！」「ついにドラマの現場でも筋トレ」と、かねてから筋トレに励んでいたメンバーのジェシーに続いて筋トレ習慣が京本にも伝播したと驚きの声が寄せられた。

さらに、「SixTONESがでかくなっていきそう」「スタジアム楽しみ」「みんなマッチョになるんだもんね」とSixTONESへの期待も寄せられていた。

■動画：京本大我が隙あらば“筋トレ”に励む！撮影オフショット