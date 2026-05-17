＜犬は歓迎、私は不要＞離婚は決定⇒娘「父親と暮らす！」寂しさと安堵が入り混じる【第14話まんが】
私（マリコ、40代）は夫（タカヨシ、40代）と娘（サリ、中2）との3人暮らし。実家も義実家も近くにあります。私は、反抗期ゆえ娘の言葉遣いや態度が悪くなったのだと思っていましたが、どうやら義母（サナエ、70代）の影響のようです。夫は妊娠させた不倫相手（フクハラミサト、30代後半）との再婚を望んでおり、義母は不倫相手の財産目当てで再婚を望んでいるようです。私と離婚するために、夫と義母は犬や娘を利用したのだと思います。
離婚を懇願する夫を見た私は、ふと離婚をしてやらないという制裁の仕方も、ありかもしれないと思いました。しかし、すでに夫を激しく嫌悪しているため、離婚を決意。私は夫の不倫やエミちゃんの話を両親に話します。夫との離婚は決定事項。気がかりなのは娘です。ずっと反抗的な娘ですが、一度はちゃんと向き合う必要があります。
どうやら娘の中では夫や義母、不倫相手との新しい生活への算段がついているようです。私は多少の疎外感を覚えながらも、どこか清々しい気持ちでもあります。自分でも不思議な感覚です。娘への愛情はたしかにあります。けれど、ここ数か月の娘の反抗や暴言の数々で、人並みにあったはずの情も、もうほとんど底をつきかけているのだと感じました。
離婚を決意した私は、両親にすべて話しました。
弁護士を立てて離婚を進める覚悟を固めつつ、気がかりなのは娘のこと。
実家で両親と娘と話し合うと、娘は夫や義母、不倫相手との新生活を選ぶと言い、夫から託された離婚届をぶっきらぼうに差し出しました。
私を突き放すような娘の態度への寂しさと手に負えない娘と離れることへの安堵が入り混じる感情を抱きます。
母親として娘にもっとできることはなかったのかという後悔もありますが、離婚に向けて本格的に動き出さなければいけません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙
離婚を懇願する夫を見た私は、ふと離婚をしてやらないという制裁の仕方も、ありかもしれないと思いました。しかし、すでに夫を激しく嫌悪しているため、離婚を決意。私は夫の不倫やエミちゃんの話を両親に話します。夫との離婚は決定事項。気がかりなのは娘です。ずっと反抗的な娘ですが、一度はちゃんと向き合う必要があります。
どうやら娘の中では夫や義母、不倫相手との新しい生活への算段がついているようです。私は多少の疎外感を覚えながらも、どこか清々しい気持ちでもあります。自分でも不思議な感覚です。娘への愛情はたしかにあります。けれど、ここ数か月の娘の反抗や暴言の数々で、人並みにあったはずの情も、もうほとんど底をつきかけているのだと感じました。
離婚を決意した私は、両親にすべて話しました。
弁護士を立てて離婚を進める覚悟を固めつつ、気がかりなのは娘のこと。
実家で両親と娘と話し合うと、娘は夫や義母、不倫相手との新生活を選ぶと言い、夫から託された離婚届をぶっきらぼうに差し出しました。
私を突き放すような娘の態度への寂しさと手に負えない娘と離れることへの安堵が入り混じる感情を抱きます。
母親として娘にもっとできることはなかったのかという後悔もありますが、離婚に向けて本格的に動き出さなければいけません。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・石井弥沙