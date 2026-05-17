「景観法違反な気が」バービー、“人間界は探り探り”のファッションを披露！ 「イケてる」「え、可愛い」
「景観法違反な気が」バービー、“人間界は探り探り”のファッションを披露！ 「イケてる」「え、可愛い」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは5月16日、自身のInstagramを更新。“どこまでイケるのか”調整中のファッションを披露しました。
【写真】バービー、“どこまでイケるのか”調整中ファッション
「古い街並みに映えてますよ」バービーさんは「レギンスファッション、どこまでイケるのか日々微調整中」とつづり、5枚を投稿。カラフルなレギンスとスニーカーで娘と公園で遊ぶ姿やシンプルなレギンスに黒いタンクトップのプライベート感たっぷりの姿など、さまざまなレギンスコーディネートを披露し、「公園、そして家。犬は完全に受け入れてくれています。人間界はまだ探り探りです。古い街並みには景観法違反な気がしてきた」と続けています。
コメントでは「3枚目私かとおもったよ………」「こんなにオサレなのパリでは見たことないです」「最近バビたんファッション意識して親子コーデしてます！」「レギンス可愛いです！！」「柄物がこんなに似合う方初めてみました」「イケてるファッションじゃないですか〜」「古い街並みに映えてますよ」「え、可愛いです」など称賛の声が寄せられています。
「夫・つーたんから母の日サプライズプレゼント」10日の投稿では「夫・つーたんから母の日サプライズプレゼント 娘が書いたお絵描きをUNIQLOでプリントしたTシャツを用意してくれました！」とつづり、母の日にプレゼントされたオリジナルTシャツや祖父母もお揃いのTシャツを着用した集合写真を披露しているバービーさん。「#らくがきT裸眼で見たらハイブランドに見えちゃうから不思議」とハッシュタグを添えています。ファンからは「最高のプレゼントですね」「バビちゃん素敵なご家族」「バビちゃんも親孝行で、つーたんは妻想い」「素敵やん」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
外部サイト