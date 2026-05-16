元乃木坂４６で女優の久保史緒里が１６日に自身のインスタグラムを更新し、セレモニアルピッチについて振り返った。

久保は「本日、楽天モバイル 最強パーク宮城にてセレモニアルピッチを務めさせていただきました」と書き出すと、ピッチングの様子を伝える写真を添えた。

「何度経験させていただいても、とっても緊張します。。無事に届いて良かったです」と報告。続けて「今年も丁寧にご指導いただきました。本当にありがとうございます そして、スタンドからの応援の声、本当にありがとうございます。なんてあたたかいのだろう…とこうしてスタジアムにお邪魔させていただくたびに、いつも思います。球団職員のみなさまも

毎年、本当にあたたかく迎えてくださるのです。いつも帰る場所でいてくれる、東北への愛が増していきます。今年もまた、試合を観に行けますように。ずっとずっと、これからも応援しております。本当にありがとうございました」

この投稿にＳＮＳ上では「セレモニアルピッチングお疲れ様でした！」「ナイスピッチ！勝利の女神」「美しいフォームからノーバン投球お見事」「今までとは違う背番号２４」「幸せが溢れ出ていてこっちも嬉しい」「楽しそうすぎて自分も幸せになれました」といったコメントが寄せられている。