ホテル インターコンチネンタル 東京ベイは、リンツチョコレートとコラボして「チェリーローズアフタヌーンティー with リンツチョコレート」を5月8日から6月30日まで提供する。

スペシャルディッシュは、カスタードとチェリーコンフィチュールを包んだココアクレープにダークチョコレートのシャンティーとフルーツを合わせた「チェリーとショコラのクレープブーケ」。プティ・ガトーには、フォレノワールやローズとチェリーのジュレ、ミルクとビターの2種類のチョコレートをブレンドしたショコラパンナコッタのヴェリーヌ、チョコレートとチェリーのタルト、グリオットチェリージャムを忍ばせたローズとラズベリーのムースの5種類に加え、チョコレートとローズの2種類のスコーンをチェリージャムやアプリコットジャム、クロテッドクリームとともに提供する。セイボリーはゴボウのポタージュ、鴨にダークチョコレートとチェリーを合わせたクレープ、チェリーと生ハムのキッシュ、ビーツのクスクスサラダなどを用意する。

場所はニューヨークラウンジなどの4店舗とインルームダイニング。料金は6,490円から。税込・サービス料別。