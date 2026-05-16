【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントはダイヤモンドの成分
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、生命の神秘を感じさせる現象、私たちのルーツをたどる言葉、そして現代の工業を支える最新素材という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□い
□□ん
たん□□んい
ヒント：絶えかけた命が再び息を吹き返すこと、何代も前の遠い家系の連なり、そしてダイヤモンドと同じ成分から作られる驚くほど軽くて強い黒い糸のような素材を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「そせ」を入れると、次のようになります。
そせい（蘇生）
そせん（祖先）
たんそせんい（炭素繊維）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、再び命が宿ることを指す言葉、脈々と受け継がれてきた生命のルーツ、そして科学の粋を集めた強靭な先端素材を組み合わせました。共通の「そせ」という音が、医療の現場で見られる劇的な瞬間から、家系図を遡るような歴史の旅、さらに世界の空を飛ぶ機体のパーツまでを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、生命の神秘を感じさせる現象、私たちのルーツをたどる言葉、そして現代の工業を支える最新素材という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□い
□□ん
たん□□んい
ヒント：絶えかけた命が再び息を吹き返すこと、何代も前の遠い家系の連なり、そしてダイヤモンドと同じ成分から作られる驚くほど軽くて強い黒い糸のような素材を思い浮かべてみてください。
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正解：そせ正解は「そせ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そせ」を入れると、次のようになります。
そせい（蘇生）
そせん（祖先）
たんそせんい（炭素繊維）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、再び命が宿ることを指す言葉、脈々と受け継がれてきた生命のルーツ、そして科学の粋を集めた強靭な先端素材を組み合わせました。共通の「そせ」という音が、医療の現場で見られる劇的な瞬間から、家系図を遡るような歴史の旅、さらに世界の空を飛ぶ機体のパーツまでを意外なリズムでつないでいます。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)