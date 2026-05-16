アクセサリーや服飾雑貨などの販売を行う「エーアンドエス」（本社、東京都渋谷区）は5月15日、同社が手がけるジュエリーブランド「NOJESS（ノジェス）」を終了すると発表しました。



【写真】「ブランドという形は幕を閉じますが…」ファンを驚かせた終了のお知らせ（全文）

同社は「ノジェスは、​ブランドを終了することとなりました」と報告。ファンに向け、「2000年8月の誕生から25年。​​『小さな幸せを纏えるジュエリー』を通じて、​​みなさまと共に歩み、幸せな物語を紡いできた日々は、​​私たちにとって何にも代えがたい宝物です」と感謝し、「ブランドという形は幕を閉じますが、​​ノジェスのジュエリーが、これからもみなさまの毎日に寄り添い、​​そっと背中を押してくれる存在として輝き続けることを、心より願っております」と伝えました。



同ブランドは2000年8月に誕生。コンセプトは「ベーシックさと遊び心に満ちた 『小さな幸せを纏えるジュエリー』」。



実店舗は現在、「ノジェス 渋谷ヒカリエ ShinQs」「ノジェス 名古屋ゲートタワーモール」「ノジェス 大阪ルクア」にあり、いずれも今年7月頃に閉店予定。「閉店日につきましては未定のため、決まり次第随時更新いたします」（同社）。また、ノジェス公式オンラインストアは10月31日まで。



突然の発表に驚いたファンは多く、同ブランドの公式Xには「えええ、びっくり」「すごく残念です」「手元にあるリングを大切にします」などのコメントが寄せられています。



また、同ブランドのアクセサリーにまつわる思い出話を投稿するファンも多く、「青春をともに過ごしたブランド」「私の青春が終わる」「初めて自分で買ったジュエリーです」「結婚指輪がノジェスです」「彼氏に初めて買ってもらった指輪がノジェスでした」「デザインが大好きでした」「親子でお気に入りのブランド。残念です」などの声が相次ぎました。



同社が手がけるジュエリーブランドには、ほかにも「agete（アガット）」と「BELLESIORA（ベルシオラ）」があります。同社は15日、ベルシオラについても2027年3月31日にブランドを終了すると発表しました。