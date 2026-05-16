「Snow Man」深澤辰哉（34）が15日深夜放送のTBSラジオ「JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD」（金曜深夜1・00）に出演。芸能界での友人についてコメントした。

この日は西武鉄道「特急ラビュー」とのコラボ「バナラビューGOLD」として放送。パーソナリティーの「バナナマン」の設楽統とともに、完全貸し切りのラビューに乗って、設楽の地元・秩父まで旅した。

深澤が「やっぱなかなかないっすからね、行けるタイミングも含めて」と吐露。これに、設楽が「いや、行けるよ。余裕で行けるよ」と反論すると、深澤は「友達いないんですよ、僕」とぶっちゃけた。

スタッフから「1人でも行ける」、設楽も「俺がいくよ」と声がかけられる中、深澤は「設楽さんが来てくれるのはいいんですけど、マジで本当に旅行とか、ちょっと出かけたいみたいな時とかも、別に一緒に行く友達はいないんですよ」と話した。

さらに「メンバーと行くか、あとは、それこそ磯村（勇斗）とか」と人気俳優の名前を挙げ、「あそこら辺だったらみんなフラッと行けるんですけど」とした。

深澤と磯村は以前、大学の同級生であることを明かしており、卒業後、連絡が取れなくなっていたが、設楽がMCを務める番組で久しぶりで会話していた。