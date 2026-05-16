“日本画の巨匠”横山大観の貴重な大作、公開オークションに登場
オークション会社の東西ニューアートは6月13日、東京・銀座で公開オークションを開催。近代日本画の巨匠・横山大観（1868〜1958）の希少な大作が登場する。
【画像】オークションに登場する美術品
同オークションでは、市場流通の限られる横山大観作品を中心に、時代やジャンルを横断しながら、選び抜かれた多彩な作品を取りそろえた。大観による大型作品《霊峰不二》をはじめ、近代日本画、西洋装飾美術、東洋美術、モダン・コンテンポラリーアートなど約200点を出品する。
《霊峰不二》は、横山大観が1941年（昭和16年）に制作した富士図の大作。横幅143センチ（80号サイズ）におよぶ堂々たる画面は、同作家が生涯にわたり描き続けた富士作品の中でも最大級の作品。この規模の富士図がオークションに出品されるのは初めてのことだという。
また銀座の会場では、オークションに先立ち下見会も開催する。
■2026年6月 東京公開オークション概要
開催日：2026年6月13日（土）
時間：11時開場／12時開始
オークション会場：東京都中央区銀座1-15-2 銀座スイムビル2F
■下見会
2026年6月10日（水）〜6月12日（金）午前11時〜午後6時
※最終日12日（金）は午後3時まで
下見会会場：東京都中央区銀座1-15-2 銀座スイムビル B1F・1F・2F
【画像】オークションに登場する美術品
同オークションでは、市場流通の限られる横山大観作品を中心に、時代やジャンルを横断しながら、選び抜かれた多彩な作品を取りそろえた。大観による大型作品《霊峰不二》をはじめ、近代日本画、西洋装飾美術、東洋美術、モダン・コンテンポラリーアートなど約200点を出品する。
また銀座の会場では、オークションに先立ち下見会も開催する。
■2026年6月 東京公開オークション概要
開催日：2026年6月13日（土）
時間：11時開場／12時開始
オークション会場：東京都中央区銀座1-15-2 銀座スイムビル2F
■下見会
2026年6月10日（水）〜6月12日（金）午前11時〜午後6時
※最終日12日（金）は午後3時まで
下見会会場：東京都中央区銀座1-15-2 銀座スイムビル B1F・1F・2F