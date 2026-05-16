夜のひと笑い・いちえ＆復縁恋人・りょう、旅行中お揃い浴衣ショットに反響「お似合いカップルで可愛すぎる」「美男美女」
【モデルプレス＝2026/05/16】YouTuber・夜のひと笑いのいちえの恋人・りょうが5月14日、自身のInstagramを更新。YouTuber・夜のひと笑いのこう、こうの恋人のピンちゃん、いちえとの旅行中ショットを公開した。
【写真】登録者数180万人超26歳YouTuber「お似合いカップルで可愛すぎる」イケメン恋人との旅行中お揃い浴衣ショット
りょうは「淡路島旅行 美女2人＋横綱とお泊まり旅行行ってきました！！」とつづり、旅行中のショットを公開。白と黒の浴衣を着ているいちえとの2ショットを披露している。
また「ハイライト『こうくんのいびき』ここ見所 当時はいびき聞こえた瞬間興奮しすぎてアドレナリンめっちゃ出た！！！そのせいで寝れへんかった！！」「めちゃくちゃ楽しかった！連れてってくれてありがとうございます」とも記している。
この投稿にファンからは「美男美女」「旅館といえば浴衣だよね」「お似合いカップルで可愛すぎる」「修学旅行みたいで楽しそう」「仲良しで憧れ」「2ショット貴重」などといった反響が寄せられている。
いちえは、2023年2月に「彼氏オーディション」を開催。その中から合格者として当時海上保安官だったりょうを選び、同年10月に交際を発表するも2025年1月27日の動画で破局を報告。6月29日の動画で復縁したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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【写真】登録者数180万人超26歳YouTuber「お似合いカップルで可愛すぎる」イケメン恋人との旅行中お揃い浴衣ショット
◆いちえ、恋人・りょうと旅館で浴衣2ショット
りょうは「淡路島旅行 美女2人＋横綱とお泊まり旅行行ってきました！！」とつづり、旅行中のショットを公開。白と黒の浴衣を着ているいちえとの2ショットを披露している。
◆いちえの浴衣ショットが話題
この投稿にファンからは「美男美女」「旅館といえば浴衣だよね」「お似合いカップルで可愛すぎる」「修学旅行みたいで楽しそう」「仲良しで憧れ」「2ショット貴重」などといった反響が寄せられている。
いちえは、2023年2月に「彼氏オーディション」を開催。その中から合格者として当時海上保安官だったりょうを選び、同年10月に交際を発表するも2025年1月27日の動画で破局を報告。6月29日の動画で復縁したことを明かしていた。（modelpress編集部）
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