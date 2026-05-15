【射手座】週間タロット占い《来週：2026年5月18日〜5月24日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月18日〜5月24日）の【射手座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月11日〜5月17日｜総合運＆恋愛運TOP３
『周囲とは違う流れです』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
世間一般の常識よりも大事なものを守る目線を大事にしていきます。それによって一部の人にバカにされることもありそうですが、気にしている場合じゃないでしょう。仕事や公の場では他の人とは違う流れて計画を進めていくようです。それを表に出す時まで、褒められることなどは未来にお預けでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★★
賢く立ち回れます。相手をコントロールすることも相手に想いを届けることも成果があるでしょう。自分の欲や希望も上手く活かしていくと良い時です。シングルの方は、様々なことへの察しが良い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の心をいつもより解いてあげることができるでしょう。
｜時期｜
5月19日 新しい考え方ができる ／ 5月23日 誤解される
｜ラッキーアイテム｜
思い出の写真
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞