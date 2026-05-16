アニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役や「ひみつのアッコちゃん」のアッコ役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが４月１８日に病気のため死去した。６１歳。横浜市出身。葬儀・告別式は近親者のみで行われた。

同志社大時代に辰巳琢郎が座長を務めていた劇団「そとばこまち」に所属し、初舞台の相手役は生瀬勝久。卒業後、会社員として働きながら声優塾に通い、事務所のオーディションに合格したことをきっかけに会社を退職して上京した。

１９９１年にデビュー。９６年から「コナン」のヒロインを約３０年演じてきたが、今年２月から病気療養のため活動休止していた。所属事務所の公式サイトは５月１５日、「薬石効なく永眠いたしました」と伝えた。

原作者の青山剛昌氏は「当たり前のようにそばにあった、あの耳に心地良い安心できる優しい声がもう聞けなくなるなんて…とても悲しいです」と追悼のコメントを発表。コナン役の高山みなみの所属事務所は「気持ちの整理が追いついていませんので、コメントを差し控えさせていただきます」と憔悴（しょうすい）ぶりを明かした。

蘭役は３月１４日放送回から岡村明美が代役を務めており、そのまま後任となる。岡村が産休のため声優を一時休業した際、担当していたアニメ「ワンピース」のナミ役を山崎さんが代役したこともある関係で、思いを受け継ぐ。４月１０日に公開された劇場版は山崎さんが声を担当している。

◆山口勝平（工藤新一役）「訃報を聞いた時 嘘、でしょ？って言葉しか出てこなかった。自分の中にポッカリ穴が空いたみたいで、心拍音だけ頭の中に鳴り響いてて。和佳奈ちゃんの訃報があまりにショック過ぎます。。。未だ、頭と心も全く整理出来ないけれど、今はこの本番を精一杯務める事が手向けと信じて頑張ってくるね」

◆松井菜桜子（鈴木園子役）「『蘭…あたしは一生友達だからね』皆んな、大丈夫だよ。深呼吸してね。蘭と園子の二人はいつでもいつまでも大親友でした そしてもちろん、これからもずーっと。ありがとう和佳ちゃん」

◆小山力也（毛利小五郎役）「ひたすら手を合わせ偲び祈ります」