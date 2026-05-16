アストン・ビラvsリバプール スタメン発表
[5.15 プレミアリーグ第37節](ヴィラ・パーク)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 3 ビクトル・リンデロフ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 27 モーガン・ロジャーズ
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 16 アンドレス・ガルシア
DF 22 イアン・マートセン
MF 6 ロス・バークリー
MF 21 ドウグラス・ルイス
MF 26 ラマレ・ボハルデ
FW 18 タミー・エイブラハム
FW 19 ジェイドン・サンチョ
FW 31 レオン・ベイリー
監督
ウナイ・エメリ
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 73 リオ・ングモハ
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 75 T. Ndiaye
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 42 トレイ・ナイオニ
MF 53 ジェームズ・マコーネル
FW 11 モハメド・サラー
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 79 W. Wright
監督
アルネ・スロット
※28:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 3 ビクトル・リンデロフ
MF 7 ジョン・マッギン
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 27 モーガン・ロジャーズ
控え
GK 40 マルコ・ビゾット
DF 16 アンドレス・ガルシア
DF 22 イアン・マートセン
MF 6 ロス・バークリー
MF 21 ドウグラス・ルイス
MF 26 ラマレ・ボハルデ
FW 18 タミー・エイブラハム
FW 19 ジェイドン・サンチョ
FW 31 レオン・ベイリー
監督
ウナイ・エメリ
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
MF 73 リオ・ングモハ
FW 18 コーディ・ガクポ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 75 T. Ndiaye
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 42 トレイ・ナイオニ
MF 53 ジェームズ・マコーネル
FW 11 モハメド・サラー
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 79 W. Wright
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります