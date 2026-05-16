[5.15 プレミアリーグ第37節](ヴィラ・パーク)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アストン・ビラ]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 4 エズリ・コンサ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 14 パウ・トーレス

MF 3 ビクトル・リンデロフ

MF 7 ジョン・マッギン

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 10 エミリアーノ・ブエンディア

MF 27 モーガン・ロジャーズ

FW 11 オリー・ワトキンス

控え

GK 40 マルコ・ビゾット

DF 16 アンドレス・ガルシア

DF 22 イアン・マートセン

MF 6 ロス・バークリー

MF 21 ドウグラス・ルイス

MF 26 ラマレ・ボハルデ

FW 18 タミー・エイブラハム

FW 19 ジェイドン・サンチョ

FW 31 レオン・ベイリー

監督

ウナイ・エメリ

[リバプール]

先発

GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ

DF 2 ジョー・ゴメス

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 6 ミロシュ・ケルケズ

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

MF 73 リオ・ングモハ

FW 18 コーディ・ガクポ

控え

GK 28 フレディ・ウッドマン

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 75 T. Ndiaye

MF 7 フロリアン・ビルツ

MF 42 トレイ・ナイオニ

MF 53 ジェームズ・マコーネル

FW 11 モハメド・サラー

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 79 W. Wright

監督

アルネ・スロット

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります