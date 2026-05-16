ANYCOLORが運営するVTuberグループ「にじさんじ」によるイベント「にじさんじフェス2026」が5月16日、翌17日に千葉県千葉市の「幕張メッセ」にて開催される。

にじさんじ最大級の祭典「にじさんじフェス」は、多種多様な所属ライバーの魅力を凝縮した唯一無二のエンターテイメントイベントで、今回5度目の開催となる。

本イベントでは、スペシャルステージやオープンステージが実施される。ライバーと一緒に踊れるほか、動画撮影も楽しめる「にじDANCE☆踊ってみてブース」や自分のスマートフォンでライバーと一緒に写真撮影ができる「ARフォトスポット」など、ライバープロデュース企画に加え、ライバーと直接コミュニケーションがとれるフェスならではの体験型アトラクションも用意されている。

オープンステージ

【【開催決定！】#にじフェス2026 ティザーPV】

【5月16日】

・せいれつッ！にじさんじ体操部

時間：10時30分～11時15分

出演者（敬称略）：伏見ガク/ましろ爻/海妹四葉/鏑木ろこ/叢雲カゲツ/梢桃音

・Specialeのランチタイム

時間：12時～12時30分

出演者（敬称略）：Speciale（七瀬すず菜/早乙女ベリー/雲母たまこ/酒寄颯馬/渚トラウト）

・Play Together: Global Jamboree in 3D!

時間：13時～14時

MC（敬称略）：矢車りね/緋八マナ

出演者（敬称略）：エリーラ ペンドラ/フィナーナ 竜宮/ミリー・パフェ/レン ゾット/ドッピオ ドロップサイト/ヴェザリウス バンデージ

・えりぶりvsすぷれあ ゴールデンルーキークライマックスバトル！！

時間：14時15分～15時

MC（敬称略）：加賀美ハヤト

出演者（敬称略）

えりぶり（一橋綾人/五木左京）

すぷれあ（皇れお/篠宮ゆの/城瀬いすみ/花籠つばさ）

・SOLO LIVE STAGE

時間：15時15分～16時

出演者（敬称略）：ニュイ・ソシエール/魔使マオ/来栖夏芽/弦月藤士郎

・にじさんじのB級バラエティ(仮) 『再怨会』～えっ！？今年もやるんですか！？ライバーさん！一芸披露の時間です！2年連続でやるもんじゃないだろSP～ 第2章 漆黒よりの使者

時間：17時～18時

出演者（敬称略）：早瀬走/イブラヒム

ゲスト（敬称略）：卯月コウ/魔界ノりりむ

【5月17日】

・にじさんじケツバトラー チャンピオンシップ

時間：10時30分～11時15分

出演者（敬称略）：樋口楓/轟京子/花畑チャイカ/笹木咲/宇佐美リト/司賀りこ

・ごちゃまぜトリオ頂上決戦！ -Crossover Ultimate Showdown!-

時間：11時45分～12時30分

MC（敬称略）：神田笑一/レイン・パターソン

出演者（敬称略）：夜見れな/シェリン・バーガンディ/ミン スゥーハ/明楽レイ/イ ロハ/赤城ウェン/猫屋敷美紅/クララ チャームウッド/セイブル

・青春謳歌！にじさんじカラオケ部

時間：13時～14時

MC（敬称略）：緑仙/綺沙良

出演者（敬称略）：文野環/レヴィ・エリファ/ミラン・ケストレル/ルンルン/マリア マリオネット

・パワプロ2026スペシャルマッチ

時間：14時30分～15時15分

・Dance Live 2026

時間：15時45分～16時45分

出演者（敬称略）

ユニット（1）（える/シスター・クレア）

ユニット（2）（山神カルタ/倉持めると）

ユニット（3）（ルイス・キャミー/先斗寧/立伝都々/珠乃井ナナ）

and more…

・にじフェス2026 閉会式

時間：17時30分～17時55分

出演者（敬称略）：月ノ美兎/笹木咲/椎名唯華

「にじさんじグリーティングストリート」（※一部事前チケット制）

にじフェスではお馴染みの愉快な仲間たちが、にじフェス2026にもやってくる「にじさんじグリーティングストリート」も実施される。

「リアルヒーローパトロール」

【にじさんじグリーティングストリート】

「リアルヒーローパトロール」ではリアルヒーローたちが手分けして、会場内をパトロール。パトロール後には、一緒に写真撮影ができる、特別なグリーティングも予定されている。

※グリーティングのみ事前のチケット制（有料）となる。

※両日ともリアルヒーロー8名全員が登場する。

※ライバーの生出演はない。

「にじさんじフェス2026」オリジナルグッズが登場

「にじさんじフェス2026」のオリジナルグッズが登場。ペンライトやTシャツ、クラスジャージ、ゆらゆらアクリルスタンド、クラスジャージランダム缶バッジなど様々なグッズが販売される。

イメージビジュアル

【にじさんじフェス2026オリジナルグッズ「にじさんじフェスコレクションカード2026」に収録されるライバー】

“体育祭”をテーマにしたイメージビジュアル全7枚が公式サイトにて公開中。

我ら全力応援団！

kawaii 大優勝

縁の下の力持ち

オトモと一緒！

俺らが……騎馬戦！？

Memory in a Frame

白熱する観戦

配信チケット情報

・にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day1（5月16日17時開始予定）

・にじさんじ 8th Anniversary LIVE 「CONCERTO」Day2（5月17日15時30分開始予定）

販売期間：5月31日23時59分まで

アーカイブ期間：6月1日23時59分まで

【価格】

ネット配信視聴チケット：6,500円（＋サービス手数料286円）

ライバーカメラ配信視聴チケット：2,500円（＋サービス手数料110円）

会場定点カメラ配信視聴チケット：2,000円（＋サービス手数料88円）

※「ライバーカメラ配信視聴チケット」、「会場定点カメラ配信視聴チケット」は対象の本編配信の視聴チケット（通しチケットを含む）をご購入頂いたアカウント、もしくは対象の本編配信のプレゼント用シリアルコード（通しチケットを含む）を生放送ページに表示されている「シリアルコードを入力する」ボタンから入力・認証したアカウントのみでお買い求めいただけます。それ以外のアカウントではご購入頂くことができませんので、あらかじめご了承ください。

□「にじさんじフェス2026 スペシャルステージ」ドワンゴチケットのページ

「にじさんじフェス2026」開催概要

開催日時：5月16日～5月17日（9時～18時※最終入場17時30分）

会場：千葉県千葉市「幕張メッセ」国際展示場 展示ホール1～8＆国際会議場2F

アクセス：〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1

主催：にじさんじフェス2026製作委員会

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