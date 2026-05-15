コスプレイヤー・真中つぐが15日、自身のインスタグラムを更新し、1st写真集「ハイレグ天国」（新欠片）を6月20日に発売することを発表した。



【写真】かわいくパクッ…でもコートの下はとんでもない状態

【大切なお知らせ】と前置きして報告。「真中つぐ1st写真集『ハイレグ天国』の発売が決まりました まさか自分が写真集を出せるなんて本当に思っていなくて…夢のまた夢という気持ちです。」と感激した。



「ロケ地は石垣島。いっぱい笑って、いっぱいはしゃいで、でもドキッとするようなアングルも。今の真中つぐを、ぎゅっと詰め込みました。」とコメント。超きわどい“ヒモ衣装”で海辺に立つショットも掲載した。「『こういうつぐが好き』って思ってもらえる1冊になっていると思います。」と自信もチラリ。「みんなが叶えてくれた夢。絶対、絶対見てほしいです」と全力でアピールした。



【大切なお知らせ②】として、発売当日の6月20日に東京・秋葉原の書泉ブックタワーでイベントを開催することも伝えた。「直接お渡しできる機会を作ってもえてうれしいです みんなに直接ありがとうって伝えたい」と意気込んだ。



（よろず～ニュース編集部）