塗って照らせばピタッと補修！約4秒で固まる液体プラスチックのUV-Bondy
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、UVライト照射で約4秒硬化し、従来品にょりもさらに透明仕上げになり、接着・穴埋め・成形補修までできる液体プラスチック「UB-S05CT」を発売した。
■塗って、照らして、約4秒で固定
「UB-S05CT」は、液体プラスチックを補修したい部分に塗り、付属のUV LEDライトを照射するだけで約4秒で硬化する。一般的な接着剤のように乾燥を待つ時間が少なく、必要な時だけ固まるのが特長だ。作業中は液体のまま位置調整ができるため、ズレやすい小物の接着や、細かなすき間の補修も落ち着いて作業できる。
■透明仕上げで、補修跡まで美しく
硬化後は透明度が高く、補修した部分が目立ちにくい仕上がりになる。ガラス製品やクリアパーツ、アクセサリーなど、見た目を大切にしたいアイテムの修理にもおすすめだ。「壊れたから捨てる」のではなく、「きれいに直して長く使う」という選択をサポート。お気に入りの小物を、もう一度気持ちよく使えるようにする。
■お気に入りを、きれいに長く使える
UV Bondy クリスタル透明は、見た目を大切にしたいアイテムの補修にぴったり。高い透明度を保つため、ネックレスやピアスなどのアクセサリー作り、プラモデルやミニチュア制作、ガラスやクリアパーツの補修にも使いやすく、補修跡が目立ちにくい自然な仕上がりを実現する。黄ばみが気になる箇所にも使いやすく、大切なモノの美しさを損なわずに修復できる。また、様々な素材の修復に使うことができる。
■接着・穴埋め・成形補修までできる液体プラスチック「UB-S05CT」
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■透明仕上げで、補修跡まで美しく
硬化後は透明度が高く、補修した部分が目立ちにくい仕上がりになる。ガラス製品やクリアパーツ、アクセサリーなど、見た目を大切にしたいアイテムの修理にもおすすめだ。「壊れたから捨てる」のではなく、「きれいに直して長く使う」という選択をサポート。お気に入りの小物を、もう一度気持ちよく使えるようにする。
■お気に入りを、きれいに長く使える
UV Bondy クリスタル透明は、見た目を大切にしたいアイテムの補修にぴったり。高い透明度を保つため、ネックレスやピアスなどのアクセサリー作り、プラモデルやミニチュア制作、ガラスやクリアパーツの補修にも使いやすく、補修跡が目立ちにくい自然な仕上がりを実現する。黄ばみが気になる箇所にも使いやすく、大切なモノの美しさを損なわずに修復できる。また、様々な素材の修復に使うことができる。
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