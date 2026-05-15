５人組ボーイズグループ・ＳＥＶＥＮＩＣ（セブニック）が１５日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡ ＰＬＥＡＳＵＲＥ ＰＬＥＡＳＵＲＥでデビュー１周年を記念した昼夜２公演でのライブ「ＰａｎＧａｉａ ｖｏｌ．４」を開催した。

ＳＮＳ総フォロワー数は４０万人を超え、デビューから快進撃を続けるＳＥＶＥＮＩＣ。デビュー曲「Ｔｕｒｎ ｉｔ ｕｐ」でライブが幕開け。続く「ＬＯＯＰＥＲ」で、早くも会場のボルテージが最高潮に達した。

さらに、この日のために書き下ろされた「ＹＥＬＬ」を初披露。ファンへの感謝を伝える同曲は、メンバー同士の日常会話から着想を得た歌詞で、メンバーの思いが乗った歌声に涙するファンの姿も見られた。

後半のＶＴＲでは、５枚目のシングル「ＯＨ−ＯＨ−ＯＨ」のリリースをサプライズ発表し、そのままステージで初披露。さらにアンコールでも再び熱唱し、最後にメンバーが「この１年、皆さんがいなければ成り立たなかった。今日から２年目。ＳＥＶＥＮＩＣとＯＮｉＣ（ファンの名称）で新しい軌跡を作りたい」と２年目の活動への決意を表明した。