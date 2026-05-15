19代目キングを決める、TBS系「キングオブコント 2026」のエントリーが、15日午後9時に始まった。エントリーに先立ち、早々と出場を表明したレインボーのジャンボたかお（36）と池田直人（32）が、15日までに都内のTBSで行われたエントリー表明会見に参加した。

昨年は決勝に初進出して3位。当時を振り返り、ジャンボは「決勝に出られて、とにかくうれしかった。決勝が終わった直後は『別に仕事が増えないな』というか、何も変わらないと思ったんですけど徐々に。絶対にキングオブコント効果で仕事が増えて、本当にありがたかった」と、興奮気味に語った。

会見にはエントリー予定の他のコンビやトリオも参加していたが、池田だけがコント仕様で女装して臨んだ。準備万端ぶりに、他の参加者から随所でツッコミを入れられた。

昨年は決勝進出10組中、5組目に登場し、その時点で3位だった。2本目のネタを披露できる上位3組に入るには、後がない状況。それでも後続5組の結果を待った末、順位をキープして上位3組に滑り込んだ。池田は「番組史上、めったにないと思うんですけど、5番手で3位に入って、最後までずっとおったんですよ。緊張感がずっとあったので、今年はゆったりとした気持ちで決勝（2本目の舞台）に上がれたら、うれしいなという感じは持ってたりしますけど」と、最後だけ思い出したように女性っぽい話し方になって、笑いを誘った。

過去の決勝進出者は2回戦まで免除されるため、準々決勝からの出場となる。ジャンボは「絶対に今年も決勝に行ってつめあとを残したい。いや、優勝したいと思います！」と絶叫。直後に女性のような話し方の池田に「ええ声出てます」と言われた。一瞬間ができ、ジャンボは「オレらだけ、くってきた（＝練ってきた）みたいになってる」と話すと、会場に大きな笑いを呼んでいた。