Nothing’s Carved In Stone、ツーマンツアー横浜公演のゲストに[Alexandros]
Nothing’s Carved In Stoneが今秋、自身主催ツーマンツアー＜Hand In Hand Tour 2026＞を横名阪にて開催することは既報のとおり。その第一弾ゲストバンドとして[Alexandros]の出演が発表となった。
[Alexandros]が出演するのは、ツアー初日となる9月30日の神奈川・KT Zepp Yokohama公演だ。10月2日の名古屋DIAMOND HALL、10月30日のGORILLA HALL OSAKAのゲストバンドは後日発表される。
チケットオフィシャル先行受付は本日5月15日18時より。
■ツーマンツアー＜Nothing’s Carved In Stone “Hand In Hand Tour 2026”＞
09月30日(水) 神奈川・KT Zepp Yokohama
w/ [Alexandros]
10月02日(金) 愛知・名古屋DIAMOND HALL
w/ TBA
10月30日(金) 大阪・GORILLA HALL OSAKA
w/ TBA
open18:00 / start19:00 ※全公演
▼チケット
スタンディング 6,300円
スタンディング(学割) 4,000円
+1D
【オフィシャル先行】
受付期間：5月15日(金)18:00〜5月24日(日)23:59
受付URL：https://eplus.jp/ncis-hp/
