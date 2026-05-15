「なんてことだ…」「日本は最大の武器を失った」森保ジャパン“重要人物”の W杯落選に海外騒然！「衝撃的なニュース」「脅威だったのに」

「なんてことだ…」「日本は最大の武器を失った」森保ジャパン“重要人物”の W杯落選に海外騒然！「衝撃的なニュース」「脅威だったのに」