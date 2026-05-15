W杯本大会メンバー発表

日本サッカー協会は15日、来月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表メンバー26人を発表した。キャプテンの遠藤航（リバプール）は怪我の影響が心配されたが、自身3度目のW杯メンバー選出。ネット上では安堵の声が広がる一方、懸念の声も入り混じった。

頼れるキャプテンが順当に選ばれた。33歳の遠藤は、2月のリーグ戦で左足首を負傷。手術を受けリハビリを続けてきた。W杯本大会前の大怪我でコンディションが心配されたが、26人のメンバーに名を連ねた。

会見は日本サッカー協会公式YouTube、NHKなどで生中継された。森保監督は遠藤について「手術をして、リハビリをしている状態。ボールも触りながら。試合で必要なデータから試合に出られるだけのコンディションをあげてきている」と近況を明かした。

続けて「これからイングランドの終盤とW杯への準備期間、アイスランド戦を経て、プレーできる、コンディションをあげていけるとメディカルが確認してくれている。復帰に向けてのプランは明確なものがあるので招集した」としている。

支柱となるベテランに対して「W杯に向けてキャプテンとして常にチームを鼓舞し支え続けてくれている中心的な選手。プレーはもちろんですが、精神的にもチームを支えてくれるということで期待している」との思いも打ち明けた。

昨年12月に左膝前十字靭帯断裂の大怪我を負った南野拓実（ASモナコ）、9日に行われたイングランド・プレミアリーグのウォルバーハンプトン戦で左太もも裏付近を負傷した三笘薫（ブライトン）は無念のメンバー外。一方でキャプテン選出の朗報にネット上では「遠藤さん、間に合って良かった」「遠藤やっぱ入れたか」と安どの声が広がっている。

一方で「遠藤と鈴木もどこまで戻せるんだろうな」「遠藤はほんとに大丈夫なのか？」と懸念を示す声も上がった。



（THE ANSWER編集部）