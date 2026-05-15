「桐生フェス」七尾旅人、birdら第3弾アーティスト発表｜6月6日・7日に初開催

桐生フェスティバル実行委員会は、2026年6月6日(土)・6月7日(日) の2日間、群馬県桐生市にて初開催する、“Music ＆ Craft Culture Festival”をコンセプトに掲げる野外音楽フェス『KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC & CULTURE』のアーティスト情報第3弾として、七尾旅人、bird（バード）をはじめとする計7組の追加出演を発表した。

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■6月6日(土)追加出演アーティスト

イベント初日となる6月6日(土)には、現在のシティポップ・レゲエシンガーの先駆け的存在の「ナツ・サマー」、シンガー、DJ、ラジオパーソナリティと多岐にわたる活躍を続ける「YonYon（ヨンヨン）」、TVCM音楽、全米映画、海外ドラマ、演劇、TVアニメ等の映像作品への楽曲提供も多数行う「田中知之(FPM)」の3組のDJが出演が決定した。

■6月7日(日)追加出演アーティスト

イベントの2日目、最終日となる6月7日(日)は、LIVEステージに、ファンタジックなメロディで世界の現実を描き続けて“うた”のオルタナティブを切り拓くシンガーソングライター「七尾旅人」、ソウルフルな歌声と独創性に満ちた楽曲で音楽ファンを魅了する「bird」が出演。

DJステージでは、出演が決まっているDE DE MOUSE（デデマウス）に加えて、 第22回全国高校生ラップ選手権チャンピオンにも輝いた、2007年生まれの群馬県桐生市出身のラッパー「Bendy（ベンディ）」と、特徴的な低音ボイスと、ポップでファンシーな世界観が融合したサブカルヒップホップを展開する「ZEN-LA-ROCK（ゼンラロック）」が出演する。

また、これまでに発表された出演アーティストにも、桐生の土地性や同フェスの音楽性を感じさせる顔ぶれが並ぶ。

第1弾では、10年以上前に桐生市に移住し、同地を拠点に活動を行うmabanuaと、Shingo Suzuki、関口シンゴによるトリオバンド「Ovall（オーバル）」、桐生市出身のどんぐりずと日本のダンスミュージックシーンを牽引する大沢伸一によるユニット「DONGROSSO（ドングロッソ）」の出演が発表された。

続く第2弾では、河原太朗のソロ・プロジェクトである「TENDRE（テンダー）」、遠藤大介によるソロ・プロジェクト「DE DE MOUSE」の出演も決定している。

チケットは2日通し券・1日券のチケットを現在発売中。詳細は公式サイトにて確認できる。

※DE DE MOUSEの最初と2つ目のEは、アクサン・テギュつきが正式表記

【開催情報】

「KIRYU FESTIVAL 2026 MUSIC ＆ CULTURE」日程：2026年6月6日（土）・7日（日）時間：開場11:00／開演13:00〜終演20:00（予定）場所：新川公園 (〒376-0022 群馬県桐生市稲荷町1)入場：有料主催：桐生フェスティバル実行委員会後援：桐生市／桐生市商工会議所会場演出：GREEN ROOM CO.運営：サニーサイドアップ公式サイト：https://kiryufestival.jp/