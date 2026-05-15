今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第35回（2026年5月15日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

長屋の人には一生行けない病院

嘘（うそ）によって患者の希望を叶えることに成功した直美（上坂樹里）。患者の信頼を得て、一部の医者たちとのコミュニケーションもうまくいって、同期のなかで一步リードしたかに見えた。ところが第35回ではりん（見上愛）の良さがクローズアップされる。

丸山（若林時英）は直美よりもりんのほうがいいと言う。直美ともっとも親しくなっているように見えた丸山がなぜそんなことを？

りんのお休みの日、直美がこの病室を仕切った。そうしたら「きびきび食事して、薬塗って、歩く稽古までさせられて」と丸山。ほかの患者も「薬のことで頼み事もしちまったし、何だかみんな文句言いづらくて」「俺たちのためにやってくれんのはわかってるけどさ。あんたがいたらなぁって」などと言う。

りんの武家の出らしい上品なふるまいが患者たちに好まれているようだ。でも、りんはすぐに思ったことを口に出す人ですよ？

そんなふうに思われている直美がちょっとお気の毒になる。

この日は直美がお休み。研修中は全員、日曜日が休みだったが、病院では交代制のようだ。

直美は長屋に立ち寄る。長屋の襖に「木挽」と書いてあるから、ここは木挽町なのであろうか？

大家さんたち（ここでは全員「大家」と名乗っている）は、直美が立派な病院で働いていることをたたえる。立派だと思う理由は「私ら一生行けないもの」。

何気なく出るその言葉に、長屋で暮らしている人たちが社会ではみ出していることが浮かび上がる。

貧乏長屋の住人たちは、名字も勝手に「大家」と名乗っているだけの、市民としての立場があやふやな存在なのだ。

朝ドラのよさは、こういったことをドラマの中心には置かないが、ときおり、ちらつかせることだ。忘れがちな大切なことを思い出させてもらえる。

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