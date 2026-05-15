日本旅行中、食べ物を口にした直後に吐き出す動画を投稿した有名インフルエンサーの行動をめぐり、オンライン上ではさまざまな意見が出ている。

TikTokでフォロワー300万人を抱えるクリエイターのシアン・アビオン（Cian Abion）は最近、東京旅行の動画を公開した。

アビオンは老舗喫茶店で看板メニューのプリンを味わった後、「苦すぎる」と言いながら、口にしていた食べ物をカメラの前で吐き出した。問題は、そのプリンがほろ苦いキャラメル風味を特徴とするメニューだったという点だ。

アビオンは続いて、テキサススタイルのバーベキュー料理を販売するフードトラックを訪れ、和牛を買い、さまざまなソースをかけて食べながら「元々こういう味なのか」と言い、再び食べ物を吐き出した。

動画が公開されると、オンライン上では「偏った食レポはするな」「基本的な礼儀がない」「まずいと言いながら、なぜ動画を投稿するのか」「食べ物や店を公然と侮辱した」などの批判が相次いだ。

アビオンの行動について、意図的に論争を引き起こして再生回数を伸ばす「怒り誘発型コンテンツ戦略」だという分析も出た。刺激的な反応や否定的な評価を通じて話題性を得ようとしているということだ。

批判を受けた飲食店には思わぬ反応も寄せられた。アビオンが批判した店には応援の声が相次いだ。動画には「実際に訪れて応援したい」「お店の方、頑張ってください」などの反応が続いている。