○ ホワイトソックス 6 − 2 ロイヤルズ ●

＜現地時間5月14日 レート・フィールド＞

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が14日（日本時間15日）、本拠地でのロイヤルズ戦に「3番・一塁」でフル出場。安打こそなかったものの3打席連続で四球を選び、チームの5連勝に貢献した。

1点ビハインドで迎えた初回の第1打席は、二死無走者でロイヤルズの先発左腕・ブービックと対戦。フルカウントからファウルで粘ったあと8球目の外角ボール球を冷静に見送り四球で歩いた。続く4番・グリチュクの逆転2ランで生還。今季29得点目を記録した。

一死一、二塁の好機だった3回の第2打席もフルカウント後の低めスライダーを見極め2打席連続の四球。好機を満塁に広げ、続くグリチュクの2点適時打につなげた。

イニング先頭だった5回の第3打席は2番手と右腕のアビラと対戦。この打席も四球で出塁し、今季3度目となる1試合3四球をマークした。

二死無走者だった7回の第4打席は3番手右腕のラングと対戦し二ゴロ。この日は1打数無安打、3四球1得点の打撃結果で今季の打率は.227、OPSは.904となった。

ホワイトソックス打線は4番のグリチュクが4打点をマークするなど効率よく加点。投げては昨季までDeNAベイスターズで2年間プレーした先発のケイが、7回途中2失点の好投で3勝目（1敗）を挙げた。

投打がガッチリと噛み合い今季2度目の5連勝。昨季まで3年連続で100敗以上を記録していたホワイトソックスだが、今季の通算成績は22勝21敗となり、5月以降の貯金生活は4年ぶりとなった。