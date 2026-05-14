どれもかんわいいぃぃぃ♡【マクドナルド】の「最新ハッピーセット」が気になる

【マクドナルド】から、サンリオキャラクターズのおまけがもらえる「ハッピーセット®」が登場しました。今回は5月8日からの第3弾でもお目見えする、マイメロディとこぎみゅんのおもちゃをチェック！

こぎみゅんのおにぎりを作ってみよう

こぎみゅんの形のおにぎりを作れる「こぎみゅん ぎゅぎゅっとおにぎりメーカー」。おうちごはんを可愛く楽しみたいときに重宝しそうです。型にごはんを詰めるだけなので、子どもでも簡単に作れるかも。のりやゴマを使って目をつければ、よりリアルなこぎみゅんを作れるはず。お弁当やおうちごはんに取り入れてみて。

デスク周りを華やかに

「マイメロディ パフューム型ペンスタンド」は、 香水ビンの形をしたマイメロディのペンスタンド。デスク周りを可愛く整えたいときに活躍しそうです。ピンクを基調としたデザインで、置くだけで一気に空間が華やかに。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「ペンを2、3本入れるのにちょうど良い大きさ」なのだとか。

可愛さも実用性も兼ね備えた「ハッピーセット®」のおもちゃ、気になった人はぜひチェックしてみて。

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writer：Aoi.S