“最強スタイル”のハローキティ誕生!? ギャルや日焼けキティなど4種のカプセルトイ発売
ハローキティが通常の頭身よりスタイルアップした「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」が、5月下旬から、全国のカプセル自販機で順次発売される。
【写真】美スタイルの日焼けキティも！ 「スタイルアップフィギュアコレクション」全4種一覧
■平成コーデがなつかしい
今回登場する「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」は、一目見ただけでわかるような、“奇跡のプロポーション”を手にし“最強スタイル”となったハローキティのフィギュアを展開するカプセルトイ。
ラインナップは「カリスマGAL」、「エンジェル」、「スポーティ」、「サーファー」の全4種類。Y2K時代の平成レトロ感が漂う懐かしいコーデは、すべてタカラトミーアーツのオリジナルデザインで、各フィギュアの雰囲気に合ったポーズも、本商品だけのポージングだという。
また、フィギュアに付属する台座にもこだわりがつまっており、「カリスマGAL」、「エンジェル」、「スポーティ」の3種はピンク色のハート形、「サーファー」は日焼けした肌で波乗りを楽しんでいる雰囲気に見えるサーフボード型が用意されている。
【写真】美スタイルの日焼けキティも！ 「スタイルアップフィギュアコレクション」全4種一覧
■平成コーデがなつかしい
今回登場する「ハローキティ スタイルアップフィギュアコレクション」は、一目見ただけでわかるような、“奇跡のプロポーション”を手にし“最強スタイル”となったハローキティのフィギュアを展開するカプセルトイ。
また、フィギュアに付属する台座にもこだわりがつまっており、「カリスマGAL」、「エンジェル」、「スポーティ」の3種はピンク色のハート形、「サーファー」は日焼けした肌で波乗りを楽しんでいる雰囲気に見えるサーフボード型が用意されている。