山田涼介『VOCE』連載でコンブチャ作りに挑戦「内側からの美を意識していきたい！」

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Hey! Say! JUMPの山田涼介が、『VOCE』7月号（5月21日発売）の連載「BEAUTY DIARIES」にて、コンブチャ作りに挑戦した。

■山田涼介の慣れた包丁さばきにスタッフも思わず拍手

今回は、「内側からの美を意識していきたい！」という本人たっての希望で、初めてのコンブチャ作りに挑戦。発酵のメカニズムや菌を活かしたレシピに、料理好きの山田は興味津々。慣れた包丁さばきでフルーツをカッティングする姿に、スタッフも思わず拍手。

撮影後には、大好きなイチゴを食べながらコンブチャを試飲。「香りがすごくいい！」と自家製コンブチャをお持ち帰りしていた。

インタビューでは、コンブチャに興味を持った理由など「最近のインナーケア」について語った。VOCE読者からの質問に答えるコーナーも必見だ。

■書籍情報

2026.05.21 ON SALE

『VOCE』2026年7月号

通常版表紙：BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）

Special Edition 表紙：BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）

Special Edition増刊表紙：上坂樹里

■関連リンク

VOCE公式サイト

https://i-voce.jp

Ryosuke Yamada OFFICIAL SITE

https://ryosukeyamada.com/

Hey! Say! JUMP OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/15