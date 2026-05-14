山田涼介『VOCE』連載でコンブチャ作りに挑戦「内側からの美を意識していきたい！」
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、『VOCE』7月号（5月21日発売）の連載「BEAUTY DIARIES」にて、コンブチャ作りに挑戦した。
■山田涼介の慣れた包丁さばきにスタッフも思わず拍手
今回は、「内側からの美を意識していきたい！」という本人たっての希望で、初めてのコンブチャ作りに挑戦。発酵のメカニズムや菌を活かしたレシピに、料理好きの山田は興味津々。慣れた包丁さばきでフルーツをカッティングする姿に、スタッフも思わず拍手。
撮影後には、大好きなイチゴを食べながらコンブチャを試飲。「香りがすごくいい！」と自家製コンブチャをお持ち帰りしていた。
インタビューでは、コンブチャに興味を持った理由など「最近のインナーケア」について語った。VOCE読者からの質問に答えるコーナーも必見だ。
■書籍情報
2026.05.21 ON SALE
『VOCE』2026年7月号
通常版表紙：BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）
Special Edition 表紙：BEOMGYU（TOMORROW X TOGETHER）
Special Edition増刊表紙：上坂樹里
■関連リンク
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https://i-voce.jp
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