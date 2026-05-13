究極の「6人乗り」か実用の「7人乗り」か！

アウディは2026年5月12日、同社史上初となるフルサイズSUV、新型「Q9」のインテリアをドイツで世界初公開しました。

2026年夏に予定されるワールドプレミアに先駆けて公開されたインテリアは、家族での移動からビジネス用途、長距離ドライブまでを想定した上質な空間として開発されました。

【画像】これが新型「Q9」のインテリアです！ 画像で見る（16枚）

アウディCEOのゲルノート・ドルナー氏は、「Q9では、車内空間そのものが新たな価値になる」とコメント。クルマは単なる移動手段ではなく、モバイル・リビングスペースになっていると説明しています。

新型Q9の特徴のひとつが、用途に応じて選べるシートレイアウトです。

最大限の快適性を重視するユーザー向けには、2列目に独立シートを備える6人乗り仕様を設定。電動調整機能に加え、シートクッションと背もたれにはアクティブベンチレーション（通気機能）を採用し、ビジネスクラスのような快適性を実現しています。

一方、ファミリーユースを重視するユーザー向けには7人乗り仕様も用意。2列目の3席すべてにチャイルドシートを装着できるほか、3列目シートは電動操作によって個別に格納可能となっており、乗車人数や荷物量に応じて柔軟にアレンジできます。

さらに新型Q9では、アウディとして初めて全ドアに電動開閉機能を搭載しました。

キーや専用アプリ「myAudi」、車内のMMIディスプレイ、ブレーキペダル、シートベルトバックル操作などによってドアを開閉できます。周囲の障害物や自転車などを検知するとドアの動作を停止する安全機能も備え、狭い駐車場などでの使い勝手にも配慮されています。

頭上には、天井の大部分を覆う巨大なパノラミックサンルーフを装備。9分割されたガラス部分は、それぞれ透明度を瞬時に切り替えることができ、眩しさを抑えるだけでなく、外から車内を見えにくくする機能も搭載しています。

また、最上位グレードでは84個のLEDを内蔵。30色のアンビエントライトと連動し、室内空間を鮮やかに演出します。

エンターテインメント機能もフラッグシップSUVに相応しい内容です。最新のBang＆Olufsen製プレミアムサウンドシステムは、ヘッドレスト内蔵スピーカーに加え、シート内アクチュエーターによって振動を伝える「4Dサウンド」に対応。音楽の振動まで感じられる没入感の高い体験を実現しています。

さらに、ダッシュボード全体に広がるLEDライト「ダイナミックインタラクションライト（IAL）」は、音楽のリズムやアルバムアートに合わせて色が変化。車内全体を包み込むような演出を可能にしました。

インテリア素材には、アルパカ繊維を含むウール素材やファインナッパレザーなどを贅沢に使用。指紋が付きにくいマット素材も積極的に採用されており、上質感と実用性を両立しています。

センターコンソールには、最新Qi2.2規格に対応したワイヤレス充電パッドを2基装備。さらに最大100W出力に対応するUSB-Cポートも採用されるなど、最新デバイスとの親和性も高められています。

アウディ史上最大の空間を手に入れた新型Q9は、2026年夏に予定されるワールドプレミアで正式公開される予定です。