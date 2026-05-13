5月14日、新潟県知事選挙が告示されます。投票を呼びかける看板が設置されるなど、選挙に向けた準備が着々と進んでいます。

13日、県庁に設置されたのは14日に告示される県知事選挙の投票を呼びかける看板です。



前回知事選の投票率は49．64％と低迷していて、県選挙管理委員会は県内12か所にこうした看板や懸垂幕を設置するほか、SNSなどを活用し、投票率向上を図る考えです。



【県選挙管理委員会 松永英明 選挙係長】

「前回、県知事選挙は新型コロナ禍ということもあり、非常に低い投票率だったと認識。広く県民に選挙に関心を持ってもらい、投票率向上に努めていきたい」



さらに、この日は立候補受け付けのリハーサルも行われ、県選管が届け出順を決めるくじ引きや腕章など選挙活動で必要な道具を手渡す流れを確認しました。



【県選挙管理委員会 川端啓 主任】

「今後の県政の舵取り役を決める大事な選挙。我々としても選挙がミスなく行えるよう、細心の注意を払いながら受け付け業務を行いたい」



立候補の届け出は5月14日午前8時半から午後5時までです。