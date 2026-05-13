14日は薄着に注意を！涼しくなるところも、週末の天気は？【これからの天気(5月13日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
14日(木)は、今日のようなムシ暑さはなさそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。
◆5月14日(木)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて、日中いっぱいはよく晴れるでしょう。
夜は雲が増えますが、天気のくずれはない見込みです。
最高気温は、19～22℃の予想です。
・中越地方
朝から青空が広がるでしょう。
山沿いも含めて、夜にかけてにわか雨の心配はなさそうです。
最高気温は、沿岸部で19℃前後、山沿いで22℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
朝～日中は、日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は23℃くらいまで上がるところが多い見込みです。
この時期らしい過ごしやすい陽気になるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
晴れる時間が長くなるでしょう。
沿岸部は、最高気温が今日より3℃くらい低く、昼間でも涼しく感じられそうです。
一方、内陸や山沿いは少し汗ばむくらいになるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝晩は雲が広がるところがありますが、日中はスッキリと晴れるでしょう。
朝は少しヒンヤリしますが、昼間は快適な暖かさになりそうです。
◆風と波
14日(木)も風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、佐渡でのち1mの予想です。
◆週間予報
15日(金)はカラっと晴れて、昼間は過ごしやすい暖かさになるでしょう。
16日(土)以降も晴れる日が多くなり、日中は汗ばむ陽気になりそうです。
14日(木)は、日中でも長袖が必要なところがありそうです。服装選びにご注意ください。
14日(木)は、今日のようなムシ暑さはなさそうです。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。
◆5月14日(木)の天気
・上越地方
高気圧に覆われて、日中いっぱいはよく晴れるでしょう。
夜は雲が増えますが、天気のくずれはない見込みです。
最高気温は、19～22℃の予想です。
・中越地方
朝から青空が広がるでしょう。
山沿いも含めて、夜にかけてにわか雨の心配はなさそうです。
最高気温は、沿岸部で19℃前後、山沿いで22℃前後の予想です。
・長岡市と三条市周辺
朝～日中は、日差しがたっぷり届くでしょう。
最高気温は23℃くらいまで上がるところが多い見込みです。
この時期らしい過ごしやすい陽気になるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
晴れる時間が長くなるでしょう。
沿岸部は、最高気温が今日より3℃くらい低く、昼間でも涼しく感じられそうです。
一方、内陸や山沿いは少し汗ばむくらいになるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
朝晩は雲が広がるところがありますが、日中はスッキリと晴れるでしょう。
朝は少しヒンヤリしますが、昼間は快適な暖かさになりそうです。
◆風と波
14日(木)も風は比較的穏やかでしょう。
波の高さは、佐渡でのち1mの予想です。
◆週間予報
15日(金)はカラっと晴れて、昼間は過ごしやすい暖かさになるでしょう。
16日(土)以降も晴れる日が多くなり、日中は汗ばむ陽気になりそうです。
14日(木)は、日中でも長袖が必要なところがありそうです。服装選びにご注意ください。