これからの気象情報です。

14日(木)は、今日のようなムシ暑さはなさそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲にカミナリ注意報が発表されています。



◆5月14日(木)の天気

・上越地方

高気圧に覆われて、日中いっぱいはよく晴れるでしょう。

夜は雲が増えますが、天気のくずれはない見込みです。

最高気温は、19～22℃の予想です。



・中越地方

朝から青空が広がるでしょう。

山沿いも含めて、夜にかけてにわか雨の心配はなさそうです。

最高気温は、沿岸部で19℃前後、山沿いで22℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

朝～日中は、日差しがたっぷり届くでしょう。

最高気温は23℃くらいまで上がるところが多い見込みです。

この時期らしい過ごしやすい陽気になるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

晴れる時間が長くなるでしょう。

沿岸部は、最高気温が今日より3℃くらい低く、昼間でも涼しく感じられそうです。

一方、内陸や山沿いは少し汗ばむくらいになるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

朝晩は雲が広がるところがありますが、日中はスッキリと晴れるでしょう。

朝は少しヒンヤリしますが、昼間は快適な暖かさになりそうです。



◆風と波

14日(木)も風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、佐渡でのち1mの予想です。



◆週間予報

15日(金)はカラっと晴れて、昼間は過ごしやすい暖かさになるでしょう。

16日(土)以降も晴れる日が多くなり、日中は汗ばむ陽気になりそうです。



14日(木)は、日中でも長袖が必要なところがありそうです。服装選びにご注意ください。