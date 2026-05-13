圧倒的な“顔面力”で虜に …元ZB1メンバー所属AND2BLE、ファッション誌に登場

元ZEROBASEONEメンバーが合流したボーイズグループAND2BLE（アンダブル）が、非の打ち所がない完璧なビジュアルでデビューへのカウントダウンを始めた。

4月13日、ファッション誌『ARENA HOMME+』は公式SNSを通じて、AND2BLEが登場する6月号のフォトブックを公開した。

【写真】AND2BLE、圧倒的“顔面力”でファッション誌に登場

公開されたカットには、ときめきあふれる“青春の感性”を表現したAND2BLEの姿が収められている。5人のメンバーは、完璧なビジュアルで圧倒的なシナジーを披露。みずみずしい青春の瞬間を彼ららしいカラーで描き出し、早くもファンの視線を釘付けにした。

（写真＝ARENA HOMME+）AND2BLE

今回の撮影でメンバーたちは、自由奔放な魅力と多彩な表情で5人5色の個性を発揮。デビュー直前に公開された初の完全体フォトブックということもあり、グループの結束力を感じさせる仕上がりで、正式デビューへの期待を引き上げた。

（写真＝ARENA HOMME+）AND2BLE

なお、AND2BLEは5月26日午後6時に1stミニアルバム『Sequence 01：Curiosity』をリリースし、正式デビューを果たす。

（記事提供＝OSEN）