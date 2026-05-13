今年8月に投票が行われる長野県知事選。現職の阿部守一知事は13日、5期目を目指して立候補する考えを明らかにしました。



五味記者

「午前10時です。阿部知事が支援者らとの会合に臨みます」



13日、阿部知事の支援者などでつくる「明日の長野県づくり推進会議」の会合に出席した阿部守一知事。

その1時間後…。



阿部知事

「夏の県知事選挙に立候補することを決意しました」



阿部知事は現在4期目。去年8月には、長野県の知事として初めて全国知事会長に選ばれるなど、5期目に向けた進退が注目されていました。





阿部知事「16年間で培わせていただいた私の全てを懸けて、5期目に挑戦していきたい。今までの単純な延長ではなく、本当に信州から世の中を動かしていく、日本を変えていくんだと、それくらいの決意で取り組んでいきたい」阿部知事は、政党からの推薦は求めず、無所属で出馬する方針です。知事選を巡っては、共産党県委員会や県労連などでつくる団体が、5月中にも候補者の擁立を目指したいとしています。知事選は7月23日告示、8月9日に投開票が行われます。