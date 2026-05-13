▲CDジャケット

キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」のCDを6月17日に発売することを発表した。

同時に、CDジャケット絵柄も解禁。いつもと少し違った雰囲気の“超てんちゃん”が描き下ろされた、特別仕様となっている。

2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称：ニディガ）。TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は毎週土曜24時30分よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて放送、さらにABEMAでも地上波同時・最速配信されている。