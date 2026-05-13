キタニタツヤ、TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』EDテーマ「れびてーしょん」のCDが発売決定
キタニタツヤが、4月より放送中のTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のエンディングテーマ「れびてーしょん」のCDを6月17日に発売することを発表した。
同時に、CDジャケット絵柄も解禁。いつもと少し違った雰囲気の“超てんちゃん”が描き下ろされた、特別仕様となっている。
2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した『NEEDY GIRL OVERDOSE』（通称：ニディガ）。TVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』は毎週土曜24時30分よりTOKYO MX、BS11、WOWOWほかにて放送、さらにABEMAでも地上波同時・最速配信されている。
「れびてーしょん」
2026年6月17日リリース
CD予約 : https://tatsuyakitani.lnk.to/LEVITATION_PKG
Streaming / Download : https://Tatsuya-Kitani.lnk.to/LEVITATIONAW
【完全生産限定盤】
SRCL-13702~13703 / 2,200円(税込)
[CD]れびてーしょんれびてーしょん - Instrumental
[Blu-ray]「れびてーしょん」Music VideoTVアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』ノンクレジットオープニングムービー
【対象店舗/特典内容】
Amazon.co.jp：メガジャケ(アニメ絵柄)
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド(アニメ絵柄)
TOWER RECORDS全店（オンライン含む）：オリジナルポストカード
楽天ブックス：オリジナルスマホサイズブロマイド
セブンネット：オリジナルミニスマホスタンドキーホルダー
全国アニメイト(通販含む) ：オリジナルミニフォト(アニメ絵柄)
ソフマップ×アニメガ(一部アニメガ店舗を除く) ：オリジナルアクリルコースター(アニメ絵柄)
ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）：オリジナル2L判ブロマイド(アニメ絵柄)
Sony Music Shop：オリジナル紙製しおり
キタニタツヤ応援店：告知ポスター