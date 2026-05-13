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庭の水路で捕獲した謎の生物、正体はモサモサのテナガエビ！専用水槽を作ってみた結果

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeクリエイターの真釣ちゃんねるが「庭水路で捕まえた変わった姿のエビ…飼育水槽を立ち上げる！」を公開した。動画では、庭の水路で捕獲したという、全身にコケが生えて「モッサモサのすがた」になったテナガエビのために、専用の飼育水槽を立ち上げる様子が収められている。



簡易的な水槽でキープされていたテナガエビは、体中がコケに覆われたユニークな姿。自然の環境ではないためか「もさもさが少なくなってる…」と少し心配しつつも、今後脱皮すればすっきりするかもしれないと期待を寄せ、本格的な30cmキューブ水槽の準備にとりかかる。



水槽の底にはソイルを敷き詰め、背景には木目調の板を配置。レイアウトには存在感のある黒い石とウィローモスが活着した流木を採用し、テナガエビが隠れやすい隙間を作り出していく。約30分かけて納得のいく石を探し出し、試行錯誤しながら配置を決める姿から、レイアウト作りの楽しさが伝わってくる。



水張りでは、浄水器を通した水道水に加え、バクテリアを定着させるために庭の水路の水を半分ほど投入する工夫を見せた。外掛けフィルターのスイッチを入れると「音が怪しかった…」という予期せぬトラブルに見舞われながらも、一度分解して組み直すことで無事に稼働。水流を弱めに調整し、テナガエビにとって快適な環境を整えた。



1時間半ほどかけて点滴方式でじっくりと水合わせを行った後、いよいよテナガエビを新居へお引っ越し。「もさお」と仮名が付けられたテナガエビが網で水槽に放たれると、真新しい水槽を堂々と歩き回る様子が映し出された。触角の先までモサモサに覆われた特徴的な風貌や、今後の脱皮による変化が待ち遠しくなる、ワクワク感に満ちた動画となっている。