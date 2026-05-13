購入価格は実質250万円台から！

スズキは2026年3月9日、同社初となる軽商用BEV（バッテリーEV：電気自動車）「eエブリイ」を発売しました。

eエブリイの心臓部となるのが、スズキ・ダイハツ・トヨタの3社が共同で開発したBEVシステムです。

【画像】これがスズキの“軽”商用バン「新型eエブリイ」です！ 画像で見る（30枚以上）

モーター・インバーター・トランスアクスルを一体化した「eAxle（イーアクスル）」を採用しており、軽ターボエンジンをも上回るトルクによる力強い走りを実現しています。

停車時・加速時ともに高い静粛性を確保しており、長時間の業務使用でもドライバーの疲労を軽減してくれるでしょう。

駆動用バッテリーには大容量の36.6kWhを採用し、一充電走行距離はWLTCモードで257kmを達成しました。日常の配送業務や外回りに十分な航続距離を備えています。

バッテリーには安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン方式を採用している点も特徴のひとつです。また、バッテリーを床下に配置することで低重心化を実現しており、段差通過時などの衝撃低減にも貢献しています。

BEVへの移行にあたっても、軽商用バンとしての実力は一切妥協していません。

荷室は最大積載量350kgを確保しており、従来のエンジン車の軽バンと変わらない広々とした荷室空間を備えています。電動化によって使い勝手が損なわれる心配はないといえるでしょう。

運転席には視認性の高い7インチTFTカラー液晶メーターを装備。オーバーヘッドシェルフやセンターコンソールトレーなど多数の収納スペースも用意されており、長時間の業務使用を想定した使い勝手のよさが随所に感じられます。

スズキが特に強調するのが、クルマの電気を外部に供給するV2H（Vehicle to Home：クルマから家に）機能の搭載です。

新型eエブリイは、AC電源コンセント（100V・1500W：非常時給電システム付）に加え、急速充電インレット（外部給電機能、V2H機能付）を標準装備しています。

停電発生時などの非常時に地域社会へ貢献できるモデルとして提案されており、災害時の非常用電源としての活用も視野に入れた設計となっています。業務用途だけにとどまらない多面的な価値を持つ点は、導入を検討する際の大きな魅力といえるでしょう。

安全面では、衝突被害軽減ブレーキなどを含む先進安全技術「スマートアシスト」を全グレードに標準装備しています。

夜間の視認性向上のためLEDヘッドランプを標準装備するほか、ADB（アダプティブドライビングビーム）やサイドビューランプも搭載しました。荷物積載時や夜間の後方視界をサポートする「デジタルルームミラー」はメーカーオプションとして設定されており、予防安全性能も充実した仕上がりとなっています。

グレードは「2シーター」と「4シーター」の2タイプ（いずれも2WD）が用意されており、ボディカラーは全3色から選べます。

価格は314万6000円から323万4000円（消費税込）です。

注目したいのが補助金の活用です。令和7年度補正予算「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金（CEV補助金）」の対象モデルとなっており、全グレードで56万8000円の補助が受けられます（2026年4月1日以降の届出分）。

補助金を差し引いた実質的な購入価格は257万8000円からとなり、導入のハードルは大きく下がるでしょう。

納期については、スズキの軽自動車は通常1か月から3か月程度ですが、eエブリイは現時点でそれほど注文が混雑している状況ではなく、比較的早い納車が期待できそうです。

※ ※ ※

配送業など日常的に走行距離が多い業種ほどEV化のメリットが大きく、eエブリイはまさにそうしたニーズにぴったり応える一台。

実用性・静粛性・非常用電源としての活用可能性と、多面的な価値を持つモデルとして、幅広いユーザーからの注目が高まりそうです。