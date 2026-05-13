これからの予定【発言・イベント】
15:35 ラデフ・ブルガリア中銀総裁、会議出席
16:30 ドレンツ・スロベニア中銀総裁、会議出席
17:00 ミュラー・エストニア中銀総裁、記者会見
18:05 黒田前日銀総裁、講演
23:30 米週間石油在庫統計
14日
0:30 コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:00 米30年債入札（250億ドル）
マン英中銀委員、イベント講演
2:15 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:30 カナダ中銀議事録（4月29日開催分）
4:00 レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演
4:15 ラガルドECB総裁、イベント講演
トランプ米大統領、中国訪問（15日まで）
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。
16:30 ドレンツ・スロベニア中銀総裁、会議出席
17:00 ミュラー・エストニア中銀総裁、記者会見
18:05 黒田前日銀総裁、講演
23:30 米週間石油在庫統計
14日
0:30 コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:00 米30年債入札（250億ドル）
マン英中銀委員、イベント講演
2:15 カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
2:30 カナダ中銀議事録（4月29日開催分）
4:00 レーンECBチーフエコノミスト、イベント講演
4:15 ラガルドECB総裁、イベント講演
トランプ米大統領、中国訪問（15日まで）
OPEC月報
※予定は変更されることがあります。