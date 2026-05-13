【成城石井】ユナイテッドアローズと初コラボ　限定バッグ発売、ワイン収納も

成城石井は5月17日、ユナイテッドアローズとの初の共同開発による「UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ」を数量限定で発売する。

大・小の2サイズ展開で、価格は大サイズが5,269円、小サイズが4,389円（各税込）。

販売は、成城石井30店舗（全229店舗中）と公式オンラインショップ「成城石井.com」で実施。いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

成城石井

ユナイテッドアローズ

〈機能性とデザイン性を両立〉

「UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ」は、機能性とファッション性を兼ね備えたショッピングバッグ。

両社のコーポレートカラーを組み合わせたストライプデザインに加え、成城石井のコーポレートロゴをモチーフにしたユナイテッドアローズのロゴ刺繍を採用した。ロゴは、ユナイテッドアローズのデザイナーが本商品のために書き下ろした限定デザインとなる。

【画像7点を見る】UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ

商品設計では、日頃から店頭で利用客の買い物をサポートする成城石井の袋詰め担当スタッフの意見も反映。買い物シーンに合わせて選べる大小2サイズを展開する。

また、今回のコラボは、両社に共通する“ものづくり”へのこだわりと、「日常を豊かにしたい」という想いから実現したという。

◆UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ 大（税込5,269円）

まとめ買いやワインボトルの持ち運びに適したサイズ感。肩掛けできるショルダーストラップを採用した。

内側にはワインボトルを固定できる「ワインポケット」を備え、ボトルの揺れを抑えて持ち運びしやすい仕様とした。また、生鮮食品や惣菜の持ち帰りに便利な保冷材用メッシュポケットも搭載している。サイズは、高さ約38cm×横幅約30cm×奥行約15cm。

【大サイズの画像はこちら】UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ

◆UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ 小（税込4,389円）

日常の買い物やサブバッグとして使いやすいコンパクトサイズ。大サイズ同様、保冷材用のメッシュポケットを備え、惣菜などの持ち帰りにも対応する。サイズは、高さ約24cm×横幅約25cm×奥行約14cm。

UNITED ARROWS×成城石井 オリジナルショッピングバッグ 小

〈店頭30店舗・オンラインで数量限定販売〉

店頭販売は5月17日から開始し、各店舗の開店時間より販売する。対象は全国30店舗。

【販売店舗】

・成城店

・青葉台店

・アトレ恵比寿店

・ルミネ大宮ルミネ2店

・ルミネ横浜店

・ルミネ立川店

・ルミネ川越店

・ルミネ北千住店

・新丸ビル店

・ルミネ大船店

・ルミネ新宿ルミネ1店

・越谷イオンレイクタウン店

・柿の木坂店

・等々力店

・浜田山店

・自由が丘店

・池尻大橋店

・トリエ京王調布店

・ペリエ千葉店

・ニュウマン高輪店

・京阪モール京橋店

・阪急西宮店

・イオンモール伊丹店

・名古屋広小路店

・名古屋セントラルガーデン店

・エスパル仙台店

・さんすて岡山店

・水戸エクセル店

・CoCoLo新潟店

・広島駅店

※店頭販売は一人につき大・小各1点まで。

また、公式オンラインショップ「成城石井.com」では、5月17日10時から販売を開始する。全国配送に対応するが、購入には会員登録が必要。

なお、オンライン販売も一人につき大・小各1点まで。本商品は他商品との同時購入ができず、大サイズ・小サイズの同時購入も不可。別途送料が必要となる。

■公式オンラインショップ「成城石井.com」