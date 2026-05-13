失恋した男友だちが「真実の愛を探す！」と宣言。しかし、スマホに写っていたのは【まさかのアプリ】で...！？

読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介！ゼミ仲間の男友だちが彼女に振られ、「真実の愛を探す」と宣言。しかし、その行動はあまりにも的外れで、思わぬ展開を招きます…！彼がしていた“あり得ない行動”とは一体...！？

突然の失恋報告と、「真実の愛」宣言

ある大学の空き時間、私はいつものようにゼミの教室へ向かいました。すでに集まっていた男女の友人たちは、どこか深刻な様子。 席に着いた途端、男の友人のひとりが「聞いてくれ！」と切り出します。話を聞くと、長く付きあっていた彼女に振られたとのこと。 落ち込んでいるかと思いきや、彼は妙に前向きで、「これからは真実の愛を探す！」と力強く宣言したのです。

的外れな行動に呆然...

突然の宣言に、私たちは思わず顔を見あわせました。そもそも「真実の愛」をどうやって探すのか疑問に思い、詳しく聞いてみることに。 すると彼はスマホを取り出し、得意げに画面を見せてきました。そこに映っていたのは、マッチングアプリ。 さらに「手当たり次第に探してる」と言いながら、軽い調子でスワイプを続けます。 あまりにも言っていることと行動が噛みあっておらず、私たちはただ呆れるしかありませんでした。 次の瞬間、彼の軽はずみな行動にあきれた友人が、“核心を突くひと言”を放ちます…！ 原案：Ray WEB編集部

ライター Ray WEB編集部