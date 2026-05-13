フリーアナウンサー、女優として活躍する長久梨那（38）が13日までに自身のインスタグラムを更新。スカート姿で“180度開脚ショット”を披露した。

「朗読劇『ロマンス』公演限定グッズもぜひゲットしてくださいね 最前特典と物販グッズは別の物がご用意されてますよ チェキもあります」と、スカートで“180度開脚”しているショットをアップ。

そして、「開脚写真は果たしてグッズに採用されているのかどうか お楽しみに 応援企画もよろしければぜひお待ちしてます」と、13日から東京・上野ストアハウスで上演される朗読劇をPRした。

ハッシュタグで「舞台」「俳優」「女優」「開脚」「ブロマイド」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「体柔らかっ！すごっ！」「Wow……」「可愛い」「すごすぎ」などの声が寄せられている。

長久は、大妻女子大学時代にミスコンテストでグランプリを獲得。フリーアナウンサーとしてNHK Eテレ「テレビスポーツ教室」のMCなど多方面で活躍中で、昨年にはラウンドガール・デビュー。クラシックバレエの講師を務め、全米ヨガインストラクターや乗馬ライセンスなどの資格も持っている。プラベートでは誕生日の2022年3月29日に結婚を発表、昨年3月29日に離婚したことを報告している。