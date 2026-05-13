「クランキー」×「コメダ珈琲店」が初コラボ！ チョコサク食感の“シロノワール”と“ジェリコ”登場
「コメダ珈琲店」は、5月14日（木）から、ロッテのロングセラーチョコレート「クランキー」とコラボした「シロノワール CRUNKY」と「ジェリコ CRUNKY」を、全国の店舗で発売する。
【写真】ひとくち目からチョコサク！ デザートドリンクも魅力的
■数量限定のメニュー
今回「コメダ珈琲店」と「クランキー」の初コラボレーションとして登場するのは、“サクッとチョコサク食感”を楽しめる限定メニュー。
「シロノワール CRUNKY」は、あたたかいデニッシュの間にチョコスプレッドとチョコパフをサンドし、ソフトクリームの上にもチョコパフとフィアンティーヌをトッピングした一品。コク深いチョコソースと、さっぱりとした甘さのソフトクリーム、チョコパフが重なり、「クランキー」らしいチョコの味わいと食感を堪能できる。
また、「ジェリコ CRUNKY」は、ぷるぷるのコーヒージェリーとサクサクのチョコパフが織り成す“W食感”が魅力のデザートドリンク。コーヒージェリーの下とホイップの上にチョコパフを使用することで、ひと口目から食感の楽しさが広がるという。
なお、販売期間は5月14日（木）〜7月初旬を予定。数量限定のため、なくなり次第販売を終了する。
【写真】ひとくち目からチョコサク！ デザートドリンクも魅力的
■数量限定のメニュー
今回「コメダ珈琲店」と「クランキー」の初コラボレーションとして登場するのは、“サクッとチョコサク食感”を楽しめる限定メニュー。
「シロノワール CRUNKY」は、あたたかいデニッシュの間にチョコスプレッドとチョコパフをサンドし、ソフトクリームの上にもチョコパフとフィアンティーヌをトッピングした一品。コク深いチョコソースと、さっぱりとした甘さのソフトクリーム、チョコパフが重なり、「クランキー」らしいチョコの味わいと食感を堪能できる。
また、「ジェリコ CRUNKY」は、ぷるぷるのコーヒージェリーとサクサクのチョコパフが織り成す“W食感”が魅力のデザートドリンク。コーヒージェリーの下とホイップの上にチョコパフを使用することで、ひと口目から食感の楽しさが広がるという。
なお、販売期間は5月14日（木）〜7月初旬を予定。数量限定のため、なくなり次第販売を終了する。