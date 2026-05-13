ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子銀メダリストの坂本花織（26＝シスメックス）が13日、神戸市内で引退会見を行った。

上下純白のドレス姿で登場した坂本は冒頭、4歳からの競技生活を振り返るオープニングVTRが流れると坂本は大きな照れ笑い。「私の将来の夢はフィギュアスケート選手！」と宣誓する場面では涙を流した。

「シスメックスをはじめ、すべてのスポンサーの皆様、そして関係者の皆様に、これまでたくさん支えてくださったことにとても感謝しております。本日は今までの感謝を、たくさん伝えれたらいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします」とあいさつした。

21年4カ月の競技生活について「練習だったり試合だったり、本当にこう、たくさんの感情に動かされて、やっぱりその結果に対して一喜一憂して、というのがすごくあった。今改めて客観視してみると、やっぱり現役で一生懸命練習するっていうのは、すごく、なんか青春なんだなって改めて感じてました」と語った。

会場にはサイン入りの白いスケート靴が飾られ、報道陣には感謝の言葉を“直筆”でつづったメッセージカードが贈られた。

坂本は昨年、シーズン開幕前に今季限りでの現役引退を表明。今年3月の世界選手権がラストダンスとなった。今月8日には「シスメックススケートチーム」のインスタグラムを更新。直筆でファンへの感謝をつづり、引退会見を行うと発表。「21年4カ月のありがとうを神戸から伝えさせてください」としていた。

坂本は2018年、17歳で平昌五輪に初出場。2022年の北京五輪では個人で銅メダル、団体で銀メダルを獲得した。22年、23年、24年の世界選手権で優勝し、56年ぶりとなる3連覇を達成した。ミラノ・コルティナ五輪では個人、団体で銀メダル獲得。現役最後の大会となった今年の世界選手権で日本勢最多4度目となる優勝を果たし、有終の美を飾った。