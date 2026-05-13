『進撃の巨人』リヴァイ「やるしかねぇだろ」と受験生にエール、早稲田アカデミー×講談社漫画6作品コラボ始動
進学塾を運営する早稲田アカデミーが、2026年夏期講習会の新広告ビジュアルとして、講談社の人気漫画6作品とのコラボレーションを2026年5月8日よりスタートさせた。コラボ作品は『ブルーピリオド』『ブルーロック』『はたらく細胞』『メダリスト』『進撃の巨人』『ダイヤのA』の6タイトル。新ビジュアルは公式ホームページとSNSで同日公開され、2026年5月11日からは首都圏の特定の駅構内でも順次展開されている。
【画像】各キャラのコピーをチェック
■「本気を教える、ひとがいる。」というメッセージ
今回のコラボのテーマは「本気を教える、ひとがいる。」。各作品に描かれる「教える人、導く人」に光を当てることで、これから受験に挑む子どもたちと保護者に向けて、早稲田アカデミーの「教える側」としての姿勢を発信していく。
各キャラクターのビジュアルには、それぞれの口調や思想を反映した応援メッセージが添えられた。
■『進撃の巨人』リヴァイ／「後悔しない方を選べ。ジブンの手で。」
主人公・エレンが所属する調査兵団の兵士長で、「人類最強の兵士」と称される存在。潔癖症で神経質、粗暴な人柄でありながら、その強さゆえに仲間との別れを誰よりも多く経験してきた人物だ。硬質な態度の裏には、仲間思いの一面が秘められている。ビジュアルに添えられたコピーは「後悔しない方を選べ。ジブンの手で。」。「できそうかどうかじゃねぇだろ…やれ…やるしかねぇだろ」というリヴァイらしい鋭い言葉とともに、自分の意志で選ぶことの大切さを問いかけてくる。
■『ブルーロック』絵心甚八／「壁なんて、ない。ぜんぶ、扉に変えてやる。」
世界一のストライカーを生み出すプロジェクト「ブルーロック」の全権を握るコーチ。辛辣で挑発的な物言いをする一方で、選手の特性や武器を見抜く指導者としての技量は本物だ。コピーは「壁なんて、ない。ぜんぶ、扉に変えてやる。」。「やぁやぁ 才能の原石共よ」という絵心らしい呼びかけとともに、絶望のなかでも夢を叶える力が宿るというメッセージが力強く響く。
■そのほか4作品の指導者キャラクターたち
『ブルーピリオド』からは、主人公・矢口八虎の通う高校の美術講師で美術部顧問の佐伯昌子が登場。生徒一人ひとりの個性と可能性を引き出す指導者である彼女に添えられたのは、「世界の見方を変える。それが、いちばんジブンを変える。」というコピーだ。
『メダリスト』からは、ルクス東山FSCのアシスタントコーチ・明浦路司。フィギュアスケートで世界を目指す主人公・結束いのりの境遇と情熱に共感し、コーチとして育成に全力を注ぐ。彼に添えられたコピーは、「信じてる。キミの可能性を、キミ以上に。」。
『ダイヤのA』からは、青道高校野球部監督の片岡鉄心が登場する。精神面や努力を重視した厳しい指導をしながらも、全力を尽くす姿勢を尊重し、部員一人ひとりを深く見守る熱い名将だ。コピーは「その一歩一歩に、底力がついてくる。」。
『はたらく細胞』からは、約37兆個の細胞を擬人化した物語で最前線を担う白血球(好中球)。冷静沈着かつ熱血漢な戦士として、仲間と連携しながら侵入者を排除し、危険から体を守る免疫の中心的役割を果たす。彼に添えられたコピーは、「キミの努力を、邪魔するものを許さない。」。
これらの交通広告は、首都圏の特定の駅構内で期間限定で掲出されていく。掲出場所等の詳細については、早稲田アカデミー公式Xアカウント(＠WASEDA_ACADEMY)で随時案内される予定だ。
■Webムービーも特設ページで公開
コラボレーション広告に合わせて、新Webムービーも2026年5月8日より特設ページで公開された。30秒バージョンと6秒バージョンの2種類が用意され、6作品全キャラクターのビジュアルと「教え、導く人」のメッセージで「本気を教える、ひとがいる。」を力強く表現する。注目したいのは、紙が擦れる音、ページをめくる音、シャープペンシルのノック音など、教室に響く音を効果音として取り入れた構成。映像越しに、教室の空気感がリアルに伝わってくる。
夏期講習会の受付は、2026年5月8日から開始。対象は小学1年生から高校3年生まで。自分で時間を管理する夏休みは、過ごし方によって大きな差がついてしまうもの。効果的なカリキュラムと一人ひとりに寄り添う指導で、早稲田アカデミーは生徒たちの「変化と成長を実感できる夏」を後押ししていく。
(C)山口つばさ (C)金城宗幸・ノ村優介 (C)清水茜 (C)つるまいかだ (C)諫山創 (C)寺嶋裕二 (C)講談社
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■「本気を教える、ひとがいる。」というメッセージ
今回のコラボのテーマは「本気を教える、ひとがいる。」。各作品に描かれる「教える人、導く人」に光を当てることで、これから受験に挑む子どもたちと保護者に向けて、早稲田アカデミーの「教える側」としての姿勢を発信していく。
各キャラクターのビジュアルには、それぞれの口調や思想を反映した応援メッセージが添えられた。
■『進撃の巨人』リヴァイ／「後悔しない方を選べ。ジブンの手で。」
主人公・エレンが所属する調査兵団の兵士長で、「人類最強の兵士」と称される存在。潔癖症で神経質、粗暴な人柄でありながら、その強さゆえに仲間との別れを誰よりも多く経験してきた人物だ。硬質な態度の裏には、仲間思いの一面が秘められている。ビジュアルに添えられたコピーは「後悔しない方を選べ。ジブンの手で。」。「できそうかどうかじゃねぇだろ…やれ…やるしかねぇだろ」というリヴァイらしい鋭い言葉とともに、自分の意志で選ぶことの大切さを問いかけてくる。
■『ブルーロック』絵心甚八／「壁なんて、ない。ぜんぶ、扉に変えてやる。」
世界一のストライカーを生み出すプロジェクト「ブルーロック」の全権を握るコーチ。辛辣で挑発的な物言いをする一方で、選手の特性や武器を見抜く指導者としての技量は本物だ。コピーは「壁なんて、ない。ぜんぶ、扉に変えてやる。」。「やぁやぁ 才能の原石共よ」という絵心らしい呼びかけとともに、絶望のなかでも夢を叶える力が宿るというメッセージが力強く響く。
■そのほか4作品の指導者キャラクターたち
『ブルーピリオド』からは、主人公・矢口八虎の通う高校の美術講師で美術部顧問の佐伯昌子が登場。生徒一人ひとりの個性と可能性を引き出す指導者である彼女に添えられたのは、「世界の見方を変える。それが、いちばんジブンを変える。」というコピーだ。
『メダリスト』からは、ルクス東山FSCのアシスタントコーチ・明浦路司。フィギュアスケートで世界を目指す主人公・結束いのりの境遇と情熱に共感し、コーチとして育成に全力を注ぐ。彼に添えられたコピーは、「信じてる。キミの可能性を、キミ以上に。」。
『ダイヤのA』からは、青道高校野球部監督の片岡鉄心が登場する。精神面や努力を重視した厳しい指導をしながらも、全力を尽くす姿勢を尊重し、部員一人ひとりを深く見守る熱い名将だ。コピーは「その一歩一歩に、底力がついてくる。」。
『はたらく細胞』からは、約37兆個の細胞を擬人化した物語で最前線を担う白血球(好中球)。冷静沈着かつ熱血漢な戦士として、仲間と連携しながら侵入者を排除し、危険から体を守る免疫の中心的役割を果たす。彼に添えられたコピーは、「キミの努力を、邪魔するものを許さない。」。
これらの交通広告は、首都圏の特定の駅構内で期間限定で掲出されていく。掲出場所等の詳細については、早稲田アカデミー公式Xアカウント(＠WASEDA_ACADEMY)で随時案内される予定だ。
■Webムービーも特設ページで公開
コラボレーション広告に合わせて、新Webムービーも2026年5月8日より特設ページで公開された。30秒バージョンと6秒バージョンの2種類が用意され、6作品全キャラクターのビジュアルと「教え、導く人」のメッセージで「本気を教える、ひとがいる。」を力強く表現する。注目したいのは、紙が擦れる音、ページをめくる音、シャープペンシルのノック音など、教室に響く音を効果音として取り入れた構成。映像越しに、教室の空気感がリアルに伝わってくる。
夏期講習会の受付は、2026年5月8日から開始。対象は小学1年生から高校3年生まで。自分で時間を管理する夏休みは、過ごし方によって大きな差がついてしまうもの。効果的なカリキュラムと一人ひとりに寄り添う指導で、早稲田アカデミーは生徒たちの「変化と成長を実感できる夏」を後押ししていく。
(C)山口つばさ (C)金城宗幸・ノ村優介 (C)清水茜 (C)つるまいかだ (C)諫山創 (C)寺嶋裕二 (C)講談社
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